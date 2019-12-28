NE OLURSA OLSUN SEN DEVAM ET!

SEN DEVAM ET!

Elinden geldiğince düzgün yaşamaya çalışmana rağmen, yaptığın küçük hatalar yüzünden canını büyük sıksan da,

Minik yanlışlarını kocaman hıçkırıklarla ödesen de,

Bazen biraz haksız da olsa, kendine kızmalara ya da kendini aklamalara doymasan da,

Çokça girdiğin belirsiz, acımasız ya da depresif halleri kendine yakıştıramasan da,

Zaman zaman söylediklerini, yaptıklarını ya da yaşadıklarını için almasa da,

Cahilce kendine güvenmenin bedeline katlanmak zorunda kalsan da,

Gaza gelip belki etrafındaki bir iki yeteneksize, mutsuza, başarısıza bakıp kendini kusursuz sansan da,

Bin kere kendine söz verip caysan da,

Kendine ve hayata numaralara devam etsen de,

Ne yapacağını bilip yapmasan da,

Hayatını değiştirmen gerektiğini görüp değiştirmek için çabalamasan da,

Kendine ve hayata yalan söylemeyi, kaçmayı, pes etmeyi onlarca mazerete dayasan da,

Bu ve benzeri hallerin yüzünden sık sık kendine mağlup olsan, hayatı ıskalasan, beklesen, bekletsen de,

Sen devam et,

Sakın durma, durursan benimsersin, öğrenirsin,

Sen devam et lütfen,

Büyük doğruların yerine anlık küçük yanlışların konuşulsa da pusuya yatmış her köşede,

Hayatına tanıklık edenler, samimiyetsiz iyi temennilerde bulunsalar da,

Pis gülüşlerin ardında gizlenmiş haset duygularla başarıların alkışlansa da,

Sana gülmek için hazırlanıp bekleseler de,

Yalan saygılarla seni kandırdıklarını sansalar da,

Seni dostu lanse edip ilk krizde topuklasalar da,

Mücadeleni değersiz kılmaya çalışsalar da,

Sana destek olmamak için bin tane mazeret arasalar da,

Düşmüş haline, sırf konuşarak gayri samimi yardıma çalışsalar da üstelik hiç utanmadan,

Hayatı çözdüklerini (!) iddia etseler de,

Sana akıl vermeye doymasalar da,

“Ancak şöyle iyileşebilirsin” diye cahil ama “ben haklı çıktım” havalı konuşmalarını yapsalar da,

Sık sık etrafında söz olsan da,

Bu yüzsüzlüklere her gün şahit olmaktan miden bulansa da,

Anlayacağın dört bir yanın leş kargalarıyla dolu olsa da,

Sen devam et,

Sakın durma, durursan fırsat verirsin, inanırsın, yenilirsin, kaybedersin,

Lütfen devam et,

Sevgilin yüzüne başka, senin olmadığın yerlerde hakkında başka konuşsa da,

Belki zayıf, başarısız halin yüzünden sana saygısını yitirmesine rağmen hala numara yapsa da,

Sevmeden belki acıyarak belki kendine göre türlü kandırmacalarla hala takılmacalarda kalsa da,

Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak olsa da,

Huzursuz, mutsuz, zevksiz, sana umutsuzluk veren aşk denmez bir aşka takılsan da,

Sen devam et,

Sakın durma, aşk sanırsın, ezik kalırsın, sünepe takılırsın, aşık değil oyuncak, sevgili değil esir olursun,

Lütfen devam et,

Sen devam et,

Sen devam et,

Sen devam et,

Ama en azından kendine dürüst, adil, suçlamadan,

Gerçekçi gelmese de zaman zaman “iyiler hep kazanır”a inanarak,

“Benim hayatım benden sorulur” diyecek gücü içinde taşıyarak,

Ölçüsüz ve abartılmış her şeyinle yüzleşerek,

Karanlığın seni engellemesine, esir almasına izin vermeden,

Mutsuzluğun ve başarısızlıklarınla başkalarının yaşamından çalmayı düşünmeden,

Güvenilir insan olmayı sürdürerek,

Başına ne gelirse gelsin, sahici amacın ve inanmış yüreğinle,

Sadece tek bir hayale bağlanmadan, mahkum olmadan,

Mutsuz ve kötü hissettirmeden kimseye,

Masumiyetini ispatlamaya çalışmadan, öyle yaşa, öyle şahitler tut kendine,

Kusursuz hayal edip, hayatı kusurlarıyla sevmeye devam ederek,

Yaşadıkların yüzünden etrafa canileşmeden,

Hayatla arandaki ritim zaman zaman bozulsa da, o ritmi kaybetmeden,

Çok güçlü ama serçe kalpli olarak,

Doğru anlayarak, doğru anlatarak,

Her gün özgürlüğü ilklerine kadar hissederek,

Hayatın için dövüşmen gerektiğinde tebessümle dövüşerek,

Ağlaya ağlaya da olsa, isyanla da olsa bazen, hayatın için kahramanca mücadeleye devam ederek,

Kendine tapmadan,

Komik gelse de, umutsuzluk gibi görünse de temizliğin kazanacağına inanarak,

Zor olanı hayal ederek,

Kendine özgü, hayranlık uyandıran seni şifaya götüren yöntemler belirleyerek,

Kendin olmanın bedelini ödemekten korkmayarak,

Sana bakanları takmadan ne yaptığı bilerek ve asla şüphe etmeden,

Aklını kullanarak ama hissetmekten vazgeçmeyerek,

Özlemekten korkmayarak,

Anlık kazanımlar, menfaatler için kişilik karmaşası yaşamadan,

Yendiğinden emin olarak karşına çıkan problemleri, kendini kandırmadan,

Beklenmedik anlar için yedek gücünle hazırda kalarak,

Anlık kibirlere yenik düşmeden,

Söylemek istediklerini çok geciktirmeden,

İyi planlar yapıp, uygulayarak,

Seni kandıran, uyuşturan kararlar almadan,

Paylaşmakta zorlanmadan yoksa hükmün, zenginliğin, saygınlığın geçici olacak,

Sana ait olmayan karakterlere bürünmeden,

Kendin dahil herkese hak ettiğini vermekte gecikmeden,

Sen devam et,

Asıl zenginliğin ne olduğunu asla unutmadan,

Sevdiklerin için “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sözünü gönlüne kazıyarak,

Sen devam et,

O kavuşma mutlaka olacak,

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BAY İFADE Volkan Akay