YA ÖL YA DOĞ!

Unutma herkes kaybetti, pes etti vaktiyle,

Sen, her yenilgisinde, mağlubiyetinde kendinden çalan hırsız,

Ya öl ya doğ,

Ya boğul ya bağır,

Ya git ya kal,

Ya mücadeleyi bırak ya nefes al,

Çok şey değiştirebilirsin hayatında,

Aldanma, kanma zayıf, güçsüz anlarının çok oluşuna,

Kafan atınca nasıl gözlerinden ateş saçtığını, nasıl dimdik durduğunu hatırla,

Varsın herkes bir sen tek ol,

Elbette acını, hayatını tam olarak anlamam mümkün değil,

Ama belki başlangıcı şu olmalı insanın kendine, “kalkmak istemeyen yükleri” bırak,

Unutma herkes yenildi, vazgeçti vaktiyle,

Sen, her üzüntüsünde kendinden çalan hırsız,

Ya öl ya doğ,

Fesatlık, kötü niyet salgın gibi farkındayım,

Ama tıkamış kulağını herkes kendine değene kadar, görüyorum,

Sustukça, ses etmedikçe bindiler tepene, bilirim,

Ama şüphen olmasın gün olur hapsolur o kirli cümleler, o pislik ruhlar,

Büyük haksızlıklar, büyük aptallıklar, ahlaksız nankörlükler,

Ama artık yeter dönme artık teker gibi,

Sadece kendine dön, aynaya bakar gibi,

Dosdoğru yaşa, doğrudan savaş,

Kalbini tut,

Uçabildiğin kadar uç,

Bırak kendini,

Ver sıktığın nefesini,

Belki yaşıyorsun cehennemi, bilemem ahkam kesmeyi sevemem,

Ama her çektiğin senin günahın değil unutma,

Anlamak istemiyorsun ama sen bi tek sana emanetsin aklından çıkarma,

Herkes gitmek istedi vaktiyle, bir sen değil,

Haksız yere yıllarca kendinden, ömründen çalan hırsız sana sesleniyorum,

Bir karar ver,

Ya öl ya doğ,

Ya boğul ya bağır,

Ya git ya kal,

Ya mücadeleyi bırak ya nefes al,

BAY İFADE Volkan Akay

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Volkan Akay

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