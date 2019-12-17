Becerikliyiz

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün sabah 10:15’ten itibaren Başak burcuna ilerleyerek olumlu açılar kurmakta. Eğer tembellik etmezsek üzerinde çalıştığımız konularda pek çok şey başarabiliriz. Organizasyonel işler, dikkat ve merak içeren konularda yenilik yapmaya ve düşüncelerimizi pratiğe dökmeye hazırız. Hemen öğleden sonra saatlerinde önümüze gelen şansı iyi değerlendirmeye bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün olayların maddi yönlerine, nasıl uygulanabileceklerine daha duyarlıyız. Kimi zaman fazla eleştirel olmak, ilişkilerde problemlere yol açabilir. Belki karşımızdakinin duygusal ihtiyaçlarına daha fazla kulak kabartmamız olası hataları önleyebilir. Yine de gün içinde pratik anlamda verimli olabileceğimiz pek çok imkan var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Süpürge Duygusal alanda bedeller ortaya çıkabilir. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir.