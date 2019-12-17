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17.12.2019 - 00:00 |

Becerikliyiz

Ay bugün sabah 10:15’ten itibaren Başak burcuna ilerleyerek olumlu açılar kurmakta.

Becerikliyiz

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün sabah 10:15’ten itibaren Başak burcuna ilerleyerek olumlu açılar kurmakta. Eğer tembellik etmezsek üzerinde çalıştığımız konularda pek çok şey başarabiliriz. Organizasyonel işler, dikkat ve merak içeren konularda yenilik yapmaya ve düşüncelerimizi pratiğe dökmeye hazırız. Hemen öğleden sonra saatlerinde önümüze gelen şansı iyi değerlendirmeye bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün olayların maddi yönlerine, nasıl uygulanabileceklerine daha duyarlıyız. Kimi zaman fazla eleştirel olmak, ilişkilerde problemlere yol açabilir. Belki karşımızdakinin duygusal ihtiyaçlarına daha fazla kulak kabartmamız olası hataları önleyebilir. Yine de gün içinde pratik anlamda verimli olabileceğimiz pek çok imkan var.

 Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Süpürge  Duygusal alanda bedeller ortaya çıkabilir. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz.  Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Sabah saatlerinde sorumluluklarınızda artışlar yaşanabilir. Bununla birlikte uğraştığınız işlerinizde sonuç alacağınız bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı enerjinizi korumanız gereken zamanlar olabilir. Gün içinde zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşama doğru kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ilgilendiğiniz konularda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Böylece iş konularınız daha akıcı hale gelecektir. Sabah saatlerinde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda olaylar rahatlayacaktır. Daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Sevgilinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde evinizle ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. İş hayatınızla ilgili daha akıcı koşullar söz konusu. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla ilgilenebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Akşama doğru keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde iletişim yönünden kısıtlanmalar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki konularda sonuca ulaşacağınız zamanlar var. Gün içinde kardeşlerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde birlikte zaman geçirmek için sevgilinizle plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yüklendiğiniz sorumlulukların sizi kısıtladığını hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatında akıcı koşullar söz konusu. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız iş üzerinde kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. İş hayatınızda emeklerinizin sonuçlarını almaya başlıyorsunuz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgilenmeyi ihmal etmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz nedenlerden dolayı sabah saatlerinde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Gizli kalmış olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde riskli olacak kararlar almaktan kaçının.Devamını Oku

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Bugün

Gelecekle ilgili yeni beklentiler içine gireceğiniz bir gündesiniz. Çalışma hayatınızda alacağınız desteklerle, işlerinizi daha kolay sonuç alabileceksiniz. Ümit ettiğiniz konularda yapıcı koşullar söz konusu. Gün içinde zevk aldığınız şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Akşam arkadaşlarınızla birlikte plan yapmak iyi olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış olabilir. İlerleyen zamanlarda hedeflerinize ulaştığınızı görebileceksiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Annenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışın. Yaratıcılığınızı uğraştığınız konuya yönlendirmek sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bütünü görüp, işlerinizi sonuçlandırabilirsiniz. Yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam iç uyumunuzu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. Sabah saatlerinde mali anlamda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı olaylarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki konular daha akıcı. Gün içinde zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ilişkinizle ilgili konular tarafından kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yüklendiğiniz sorumluluklar fazla gelebilir. Uyum ve denge arayışı içine girebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonuç alabileceğiniz bir gündesiniz. Yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde eşinizle birlikte keyif aldığınız bir plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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