Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu: ''Yalnızlığın Mis Kokmalı''

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun eserlerinin sergileneceği "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi 10 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında Abdi İpekçi No:45 Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşecek sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait özel 30'a yakın sayıda büyük ebat eserleri ilk kez sergilenecek. 100'e yakın resimden 40 adetinin ilk defa gün yüzüne çıkacağı sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun ilk çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar bir çok farklı eserleri yer alacak.

İdealist iki ressam olarak Türk resim sanatının yükselmesi için ömür boyu çalışan Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu, tutkulu, vizyoner, coşkulu ve yenilikçi bakış açılarıyla ortaya çıkardıkları samimi eserleri, sanat izleyicilerine sunulacak.

Aynı duyguları yaşayan sanatçıların portreleri, natürmontları, peyzajları, İstanbul manzaraları ve kumlardan yaptığı eserleri daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı şekilde bir arada olacak.

Galeri Selvin kurucusu, Selvin Gafuroğlu sergiyle ilgili; "Sevgide ve saygıda üstün tutuğum iki sevdiğim sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin sergilerini düzenlemek beni hep heyecanlandırmıştır. İlk sergilerini 1992’de Ankara’da ikinci sergilerini 2002’de İstanbul’da ve şimdi de 2020 Ocak ayında Harmonyhip iş birliği ile gerçekleştireceğiz. Her ikisinden kariyerlerinin hem ilk dönemlerinden hem de olgunluk dönemlerinden 100’e yakın guaj ve yağlı boya tablolardan seçki sunmak ve sanat severlerle paylaşmak, öyle umuyorum ki sadece beni değil herkesi heyecanlandıracaktır. Paris’te, Andre Lhote atölyesinde tanışan sonrasında birlikteliklerini uzun yıllara yayılan bu iki güzel insanın hiç görülmemiş işlerini sergilemek Galeri Selvin ve Harmonyhip olarak büyük bir onur vesilesidir" diyerek görüşlerini dile getiriyor.

"Sanat mı yapmak istiyorsun? En büyük perhiz yalnızlık!" diyen Bedri Rahmi Eyüboğlu, sanatçıların sanatlarını icra ederken yalnızlıklardan beslendiklerine inanıyordu. Ortak atölyelerinde farklı mekanlarda çalışan Eyüboğlu çifti, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak Anadolu insanının yaşam biçimini, folklorik özellikleri plastik öğelerle birleştirerek eserlerine yansıttılar. Dönemlerindeki diğer sanatçılardan oldukça farklı denemeler yapan çiftin sanat eserlerinde aradıkları şey sahicilikti.

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu sergisi "Yalnızlığım Mis Kokmalı" sergisi, 10 Ocak-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Abdi İpekçi Caddesi No:45 Nişantaşı'nda ziyaret edilebilir.

*Galeri Pazar günü hariç diğer günleri 11.00-19.00 saatleri arasında açıktır.

Randevu alınarak mesai saatleri dışında ve pazar günü de sergi gezilebilir.