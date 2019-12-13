Bana bu tarzı sevdiren...

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un ikonik mekanlarından birine, uzun zamandır adını sık sık duyduğum Dj Big G'yi dinlemeye gittim. Big G Türkiye’de Hip Hop R&B denince akla ilk gelen en başarılı isim şüphesiz.

Sahne aldığı mekanları tıka basa dolduran DJ Big G, dünya standartlarında tercih ettiği müzik listesiyle istisnasız herkese keyifli saatler yaşatmayı başarıyor. Hip Hop ve R&B müzik severlerin yakından takip ettiği Big G, sahne tarzıyla da farkını ortaya koyuyor bence.

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Öyle ki müdavimleri çok kendisinin. Ben Rnb müziğe çok yakın olmayan biri olarak bir hafta kendisini dinledikten sonra ikinci hafta tekrar orada olmak istedim. Mekanda yaptığı müzik, sergilediği duruş ve oluşturduğu enerjiyle müdavimlerini oluşturuyor şüphesiz. Bir gelen bir daha gelmek istiyor. Samimi bi ortam, iyi bir müzik...

Kendisiyle biraz sohbet ettiğimde ve bir kaç sahnesine gittiğimde de gördüm ki Yurtdışından Türkiye’ye seyahat eden Hip Hop ve R&B müzik severler de Dj Big G’yi yakından tanıyor. Ülke sınırlarına girdikleri gibi DJ Big G'i sahnesinde dinlemek için çaldığı mekanları ziyaret ediyor.

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Dikkatimi çeken bir diğer noktaysa bir çok yerli ve yabancı sanatçının kendisini yakından takip ediyor olması oldu. Big G'nin sahnesine gittiğinizde etrafta bir çok sanatçıyı, televizyoncuyu, iş adamını görüyorsunuz. Her yer tanıdık simalarla dolu oluyor.

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Bu müzik tarzını, dünyada da takip eden, yurt dışında uzun zaman vakit geçirmiş, yaşamış, eğitim görmüş isimler eğlendikleri ve keyif aldıkları tarza DJ Big G'nin tarzını yakın buluyorlar. Buradan da çıkardığım sonuç DJ Big G'nin tarzı ve müziği Dünya standartlarında. O müziğe haim olan kitleyi de fazlasıyla yakalıyor.

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Kendisini daha yakından tanımak üzere önümüzdeki günlerde bir röportajını köşemde sizlerle paylaşacağım... Müzik dolu günler!