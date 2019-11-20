Bir Sihirdir Nefes!

Hayatımız nefesle başlar nefesle son bulur. Fakat biliyorum ki benim gibi bir çoğunuz nefesin ve doğru nefes almanın ne kadar öncelikli bir konu olduğunu atlıyorsunuz. İş dünyasının stresi, şehir hayatının karmaşası, günlük telaşlar derken yaşamsal faaliyetimiz olan nefesi doğru kullanmayı unutuyoruz.

Bir bebek dünyaya gözlerini açtığında aslında bazı şeyleri bilerek doğuyor. Fakat zamanla bunu unutuyor. Hayatın akışı bizlere doğru nefes almayı bile unutturuyor. Aslına bakarsanız nefes bizim yaratıcılığımızı ortaya çıkaran, kimyamızı değiştiren, zihinsel bir huzuru yaşatan en kestirme yol.

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Ben de yolunu şaşıranlardan biri olarak bu kestirme yolu merak ederek nefes eğitimlerini araştırmaya, farklı kitaplar okuyarak konu ile ilgili daha fazla done toplamaya başladım. Sonra bir baktım etraftaki her şeyle bire bir ilgilenirken aslında göz ardı ettiğim konu tam olarak kendim olmuşum.

Kendimi bulma yolculuğumda il olarak göz ardı ettiğim şey yine benmişim. Benim için bu konunun üzerine gitmek, eksik olanı aramak bir bakıma farkında olmadığım eksiklikleri de görmemi sağladı.

Bu konu ile ilgili bir arkadaşımın yönlendirmesi doğrultusunda Nazlı Arıkan Balta ile tanıştım. Oldukça sıcak bir ses tonuna ve samimi bir enerjiye sahip bir kadındı. Doğru nefes almanın ne kadar önemli olduğunu birkaç basit cümleyle açıkladığında konuya karşı iştahım daha da kabarmıştı. Doğru nefes almak, oksijenin vücudumuzdaki tüm organlara da yeterli ölçüde gitmesini sağlamak için çok önemli değil miydi?

Beynimiz, hücrelerimiz, sinir sistemimiz kısaca tüm vücudumuz oksijene muhtaç değil miydi? Ve ben doğru solunulmamayı başaramadığım için onları bu oksijenden mahrum bırakıyor muydum?

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Kafamda tüm bu sorular yankılanırken ben kararımı verdim ve nefes eğitimlerime başladım. Nazlı Hanım eğitimlerini danışanlarının tercihine göre şekillendiriyor. Kimi zaman kendi evinde, atölye çalışmaları için belirlenen lokasyonlarda ya da kişisel seanslar için kişinin tercih ettiği yerde. Kısaca siz kendinizi nerede rahat hissediyorsanız Nazlı Hanım orada...

Ben derslere Nazlı Hanımın evinde başladım. Burun nefesinin önemi, ağız nefesinin zararları, solunum çeşitleri, diyaframı hissetme çalışmaları derken bir baktım ki hayatımda değişimler başlamış. Halsizlik, uykusuzluk, yorgunluk, anksiyete bir çok konu nefesle orantılıymış ve doğru tekniklerle tüm bu problemlerin üstesinden gelinebilirmiş.

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Nefes Koçum Nazlı Arıkan Balta’nın yönlendirmeleriyle evde de bazı egzersizler yapmaya başardım. İş hayatımda çok fazla kişiyle iletişimde olduğum için çok da konuşmam gerekiyor. Doğru diyafram nefesini öğrenmek de benim için bu noktada daha da önemliydi. Fakat bu nefesin doğru kullanıldığı takdirde faydaları zannettiğimden de fazlaymış.

Stres yönetimi, depresyon, anksiyete, panik atak ile başa çıkma, uykusuzluk, yavaş olan metabolizmayı hızlandırma, sağ ve sol beyin dengelemesi, cildin yenilenmesi, özgüvenin artması, sindirim sisteminin dengelenmesi ve daha neler neler...

Gerçekten de “Bir Sihirdir Nefes”