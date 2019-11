Değerli Dokunuşlara...

KADIN'a dair...

Özellikle son yıllarda savunma sanatı oldukça ilgimi çekmeye başladı. Bir metropolde yaşamak, tek başına bir kadın olarak hayatın her anında aktif olmak, yorucu olduğu kadar korkutucu da. Ne yazıkki kadına şiddet önüne geçilemeyecek ilkellikte, artarak ve vahşileşerek devam ediyor. Alınan önlemler, artann dayanışma dernekleri, caydırıcı cezalar bir kenara dursun; özgür hissetmek için bir şeylere daha ihtiyacımız olduğunu düşünenlerdenim.

KADINların her şeyden önce kendine güvenmeleri en hassas konu belki de... Kendini sevmek, kendine değer vermek, kendine katmak, hayatın her alanında kendini geliştirmek ve var etmek akabinde salt özgüveni peşinden getiriyor zaten. Bu noktada da yaşadığımız hayatta, konfor alanımızdan uzaklaştığımız zamanlarda bir adım geride durmak yerine her zaman güçlü kadınlar olmalıyız.

KADINlar için bahsettiğim güç imgelerinin içeriside maddesel bir güç de yer alıyor elbetteki. İşte bu nokta beni tam olarak savunma sporlarına yönlendirdi. Derin arayışlara sürükledi. Bu arayışım esnasında tanıştığım Muay Thai Dövüşçüsü Yakup Güçlü'nün kadına yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi de beni oldukça etkiledi. Yakup Güçlü Yeniköy'de yer alan stüdyosunda profesyonel olarak hizmet veren oldukça başarılı bir Muay Thai dövüşçüsü. Kendisi maddi durumu bu dersleri almaya yetersiz olan kadınlara, kendi güçlerini keşfederek yapabileceklerinin farkına varmalarını için ücretsiz eğitimler veriyor. Kadınları günlük hayatta başlarına gelebilecek her türlü olaydan kendilerini koruyabilmek için eğitiyor. Kısacası kadınların kendi içlerindeki gücün farkına varmasını sağlayarak özgüven aşılıyor.

Bunun yanında sağlıklı beslenme ve spor yapma bilincini oluşturmak için de başarılı çalışmalar yapıyor. Özellikle son zamanlarda yaşadığımız kadına şiddet olaylarından sonra, bu tarz projeler bana umut aşılıyor. Yakup Beyi tebrik ediyorum ve örnek olmasını temenni ediyorum. Ne demişler "Birlikten kuvvet doğar."

Yalnız değilsiniz!