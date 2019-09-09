Hayat Sana Ne Anlatıyor?

Duygularından korkma...

Çünkü her duygu bir ihtiyaçtan doğar.

Bu yüzden bir duyguyu tanımak, aslında bir ihtiyacı bilmektir.



Neye ihtiyacı olduğunu bilmeyen, rastgele eylemlerde bulunarak, anlık reaksiyonlarla değiştiremeyeceği sonuçlar yaratıyordur hayatında.

Oysa duygular, elementlerle konuşur. Her element, bir duyguyu hatta davranışı temsil eder.

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Toplum içinde dikkat çekenlerin hangi elementi yüksek çalışır?

Ateş...



Hangi element eksildiğinde aşk ihtiyacı doğar?

Toprak...



Hangi element dengeli çalıştığında mükemmel iletişim yakalanabilir?

Hava...



Cinsellikte romantizmi artıran element hangisi?

Su...



Peki, elementleri dengeleyerek bir davranışı, deneyimi ve sonucu değiştirmek mümkün mü?

-Elbette mümkün...



Türkiye’de ilk kez bir Brahmaçarya’nın (münzevi) kaleme aldığı bu kitap, elementlerin mucizelerle dolu büyülü dünyasının kapılarını aralıyor.



Ateş, toprak, hava, su ve tüm bu elementlere alan açan element akaşa...



İşte bu beş element, hayatın alfabesi...



"Öğrendiğinde kendi hikâyenin izleyicisi değil, yazarı olursun..." demiş Çetin Çetintaş.



*Kendi hayatının seyircisi, kendi hikayesinin izleyicisi olmayanlara!

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