Neyi Seviyorsun? Tutku - Misyon

Dünyanın, İstanbul’un karmaşasında insanlar “bir oltanın peşindeki balık” adeta. Bir hedef var, ne olduğu neyi neden yaptığını bilmeyen bireyler de var. Durup düşünmek, nefes almak kısaca hayatı sindirerek yaşamak günümüz insanının “bug’ı” bence. Oturup düşünmek ve bir kadehi sakince yudumlamak gerekiyor bazen...
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Ben mekanların ruhu olduğuna inananlardanım. Düşünmek istediğimde, içe dönmek istediğimde de ruhu olan mekanları tercih ederim. Sheanai’de bunlardan biri...
Yaşadığımız bu çağda her şey birbirine çok fazla benzemiyor mu? İster taklit deyin ister esinlenmek isterseniz de kolaya kaçmak… Bir yerde gördüğünü bir başka yerde de görüyorsunuz. Bir yerde popüler olan bir yiyeceği bir başka mekanda da tüketiyorsunuz. O dönem o ülkenin mutfağı popüler olduğu için o yemek tüm mekanların menüsüne bir anda ekleniyor. Sonra da lezzetsiz, özenti ve görüntüden ibaret tatlarla tanışıyoruz.
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Şimdi size bahsedeceğim ve benim de yeni tanıştığım şahane mekan, bu sitem ettiğim konuların fazlasıyla dışında, tamamen orijinal, taklitten uzak, kişiselleşmiş ve yaşayan bir mekan. İlmek ilmek işlenmiş deyiminin tam karşılığını bende bulan bir mekan. Aradığım samimiyeti, istediğim duyguyu bana veren bir mekan. Dinlendiren, huzur veren, yormayan…
Ben Shenai’ye beraber tatile geldiğim, işinde oldukça başarılı olan Gözde isminde bir mimar arkadaşımla gittim. Ben mekanın duygusuna kapılmışken o etraftaki detaylara konsantreydi. Mekandaki eşyaların yerleştiriliş biçimlerinin insanlara tam kıvamında bir yaşam alanı bıraktığından, kimlik etkileşimini bize her noktasıyla anlatan bir mekan gördüğünden bahsetti.
Kendisine mekanın sahibi Şenay Hanımla tanıştıktan sonra yüzde yüz hak verdim. Şenay Hanım ve Annesi 15 seneyi aşkın bir süredir Gölköy’de bu harika mekanda yemekleri beraber yapıp misafirlerine servis ediyorlar. Mekanın dekorasyonunda olan özgünlük yemeklerde de kendini gösteriyor anlayacağınız.
Şenay Hanım anlaşılmaktan mutlu. Şenay Hanım her şeye rağmen omurgasının dim dik durmasından mutlu. Şenay Hanım çok yorulsa da zamana karşı yerini koruduğu her geçen gün de sağlamlaştırdığı için mutlu.
Ben daha fazla anlatmayacağım... O gün batımını, böyle bir atmosferde yaşayarak mutlu olun. Şenay Hanım ve annesi de mutlu olacaktır…
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Mutluluğun sırrı IKIGAI: