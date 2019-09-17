O zaman Bir Ağızdan "Rekabet"

Ozan Kaya ilk single çalışması 'Rekabet'i Seyhan Müzik etiketiyle müzik severlerin beğenisine sunarak müzik dünyasına merhaba dedi.

---------



İşletme dünyasından da tanıdığımız Ozan Kaya bir bakıma müzik dünyasında ben de varım dedi. Sözü İrem Haykır, müziği İrem Haykır ve Cüneyt Yalmaz imzalı, düzenlemesini de Cüneyt Yalmaz'ın üstlendiği 'Rekabet' şarkısıyla müziğe adım atan Ozan Kaya farklı yorumu ve tarzıyla oldukça dikkat çekici bir işe imza attı. Kısa sürede de bir çok mecrada karşımıza çıkar hale geldi.



20 kişilik bir ekibin çalıştığı şarkının video klibi için bir çok ünlü isimle çalışan İrem Haykır yönetmenliğinde kamera karşısına geçti ve bana sorarsanız ortaya başarılı bir iş çıktı. Ozan Kaya "Bu yolda en büyük destekçilerim İrem Haykır Ve Seray Kaya. Herkesin yaptığını yapmayıp farklı bir iş çıkardık ortaya. Çünkü ben farklıyım, bu da benim tarzım, 'Rekabet'e hazır olsunlar!" diyerek iddiasını dile getirdi.

----------

Müzik dünyasının ve video kliplerin bu denli sığlaştığı bir dönemde Ozan Kaya gerek müziği gerekse tarzıyla sıyrılmayı başarıp büyük bir başarı elde edecektir. Ne demiştik; "Rekabet" iyidir...