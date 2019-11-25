Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Felis Ödülleri geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Gündem yoğunluğundan sizlerle paylaşma fırsatını ancak bulabildim.

Zorlu PSM’de gerçekleşen tören benim her sene kaçırmadığım etkinliklerde ilk sırayı alıyor. Bu sene Ödül Töreni’nin ilk gecesindeki heyecanlı kalabalık içerisindeydim. Her sene yeni fikirlerle ayrıldığım törenden bu sene de elim boş dönmedim. Geçmiş senelerde okuldu, iş hayatına başlama serüveniydi derken oldukça önem verdiğim sosyal sorumluluk projelerine vakit ayıramıyordum. Son dönemlerde elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine vakit ayırıyorum.

14. Felis Ödülleri’nin ilk gecesinde Açıkhava, Basın, Dijital, Mobil, Medya, Sağlık İletişimi, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümlerinin en başarılı işleri ödüllendirildi. Bu seneki ödül töreninde sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ödül verildiğini fark ettim ve bu beni çok mutlu etti. Bu artık projeler sosyal sorumluluk projelerine kaydığı için mi yoksa sosyal sorumluluk projeleri daha çok önem kazandığından dolayı mı ödül verildiği konusunda tam olarak bir sonuca varamadım. Ama hiç endişelenmeyin önümüzdeki sene de gözlemleyeceğim.

Son dönemlerde kadına şiddet konusu herkes gibi beni de düşündürüyor. Bu konuda elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya ve çevremdeki küçük çocuklara şiddetin kötü yanlarını anlatıyorum. Ağaç yaşken eğilir deyimi bence oldukça doğru! Ne kadar anlatır, ne kadar davranışlarımızla anlattıklarımızı desteklersek o kadar aktarabilir ve gelecek nesillere daha duyarlı bireyler yetiştirebiliriz. Bu duyarlılığımdan ötürü ödül alan projeler arasında gece boyunca beni en çok etkileyen proje Emlakjet’in, #OnakKulakVer projesiydi. Oldukça basit görünen bir ilan sayfasının arkasından duyduğumuz ‘şiddet gören bir kadının yardım çığlıkları’ beni oldukça etkiledi. Ve gerçekten böyle kadınların varlığı ve bu kadınların öyle sandığımız gibi uzaklarda değil, yan dairemizde bile olabileceğini tekrardan hatırlamamı sağladı. Artık yan dairemde sert bir şekilde kapı çarpıldığında bile irkilip hemen kulak kabartıyorum. Böyle duyarlılık kazandıran ve halka kolay bir şekilde ulaşan projeler hep olsun ki toplum olarak duyarlılığımız artsın!