Yılan Hikayesi Taşınma!

Ev arama süreci, ev bulma süreci ve ev taşıma aşamalarının her biri başlı başına kocaman bir iş. Hem de hepsini bir anda yapmamız gereken cinsten. Yeni bir eve yerleşmeyi, yeni hikayeler yaşamayı seviyorum. Her ev yeni bir kapı açıyor hayatımda ve her evde yaşadığım ‘anlar’, ‘anı’ olarak zihnimin en güzel köşesinde yerini alıyor.

*‘İşten çık, sokak sokak ev ara, sonrasında emlakçılarla görüş hem de ertesi gün işe git’

Ama ev arama süreci için en güzel süreç diyemeyeceğim. Ancak son dönemlerde teknolojinin hayatımıza girmesi ile hızlı, keyifli ve kolay ev bulma imkanının bize sunulması bu süreci daha kolaylaştırdı. İnternetten ev arama sürecine geçmiş olmamıza herkes gibi ben de çok seviniyorum. Geçmiş dönemlerde ev arama sürecinin oldukça sancılı olmasından ötürü bile ev değiştirmediğimi biliyorum. İstanbul’da yıllardır tek başıma yaşamama rağmen aradığım evde hangi özelliklerin olması gerektiğine hala tam karar verebilmiş değilim, sanırım deneyerek öğrenmeye devam edeceğim.

Bu sefer ev aradığım süreçte Emlakjet Ceo’su Tolga İdikat’ın kadınların konut kiralarken nelere dikkat ettiği konusu ile ilgili olarak açıklamalarına rastladım. Benim ‘gerçekten öyle’, ‘katılıyorum’ cümlelerini söyleyerek okuduğum bir yazı oldu.

Kadınlar kendilerine ait özel alanları olmasını istiyor!

Bu maddeye kesinlikle katılıyorum. Çünkü işten eve geldiğimde kendimle baş başa kalmak çoğu zaman en çok istediğim şey oluyor.

Okul, işe yakınlığı ve güvenliği daha çok önemsiyorlar!

Üniversite döneminde okula yakın bir ev bulma konusunda ailem baya ısrarcıydı. İlk dönemlerde uzak lokasyonları tercih etsem de sonrasında okula yakın bir ev tutmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Şimdi ise ev bakarken en önemli kriterlerimden biri işe yakınlığı! Çünkü eve ne kadar erken ulaşırsam kendime ayırabileceğim vakit o kadar çok oluyor. Güvenlik! Benim için belki de en önemli nokta, ki bana göre tek başına yaşayan çoğu kadın için oldukça önemli…

Kadınlar ilan karşılaştırmayı ve birlikte aramayı seviyorlar!

Kesinlikle katılıyorum. Ben ev bakarken arkadaşlarım, ailem, iş arkadaşlarım herkes konuya dahil oluyor. Hatta çoğu zaman benden daha çok konuyu benimseyerek benden daha çok ev bakıyorlar. E tabi ev ilanları karşılaştırıp, kritik yapıp birlikte aramayı çok seviyoruz! Zaten biz kadınlar her şeyi birlikte yaparak çoğaltmayı sevmiyor muyuz? En çok da sevgilerimizi!