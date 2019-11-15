Beklentilerimiz yüksek olabilir

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün akşam saatlerine kadar (19:14)İkizler burcunda kalıyor. Günün ilk yarısında fikirlerimizde değişikliğe gitmek, bazı kararsızlıklar ya da başkalarının etkisi altında kalmak dikkat çekebilir. Yine de öğle saatlerinde beklentilerimiz oldukça yüksek. Hukukla, sosyal konularla ilgili bazı tatminsizlikler, karşıtlık içeren konular gündeme gelebilir. Kendimize aşırı güvenmek yerine daha gerçekçi olmaya özen gösterelim.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerinde Yengeç burcuna ilerleyen Ay, ailevi konuları, hassasiyetleri öne çıkarmakta. Bu saatlerde başkalarına yardımcı olmak, merhamet göstermek gerekebilir. Duygusal ortaklıklar, anlayış gösterebileceğimiz imkanlar yaratabiliriz. Ancak çok net ve objektif davranmak pek kolay değil. Sezgilerimize, iç dünyamıza daha çok dönebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Yönetici Ortaklı konulara bakmak gerekiyor. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta.