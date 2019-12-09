Ben Fero, yılın en büyük ve son konseri için Volkswagen Arena'daydı

Yüksek enerjili trap ve hip-hop sound’unu, basketbol dünyası, vücut geliştirme ve İzmir’in yaşam tarzını, espirili bir anlatım ile bir araya getiren Ben Fero, 7 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluştu.

İlk teklisi “Mahallemiz Esmer” ile geçtiğimiz sene dikkatleri üzerine çeken Ben Fero, dinleyicilerinin heyecanla beklediği, “Orman Kanunları” albümündeki birçok parçayla kısa sürede listelerin başında yer aldı. Killa Hakan, Ceza ve Ezhel ile birlikte seslendirdikleri “Fight Kulüp” şarkısından kısa bir süre sonra “Arkadaş” isimli teklisini yayınladı.

Yoğun ilgi gören ve 5000 kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde biletler tükendi. Açılış ve kapanış şarkısı “Demet Akalın” oldu. Ben Fero Yılın en büyük ve son konserinde “Arkadaş”, “Biladerim İçin”, “Fight Kulüp” ve “321” gibi sevilen şarkılarıyla devam etti.

Volkswagen Arena’da Aralık ayı programında; 10 Aralık’ta Darüşşafaka Tekfen - Germani Brescia Leonessa maçı, 13 Aralık’ta Flexanima Presents: VINI VICI – Ghostrider ve 21 Aralık’ta Fazıl Say yer alıyor.