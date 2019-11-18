Ben Fero yılın en son ve en büyük konseri için Volkswagen Arena!

Yüksek enerjili trap ve hip-hop sound’unu, basketbol dünyası, vücut geliştirme ve İzmir’in yaşam tarzını, espirili bir anlatım ile bir araya getiren Ben Fero, 7 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da. Yüksek enerjili trap ve hip-hop sound’unu, basketbol dünyası, vücut geliştirme ve İzmir’in yaşam tarzını, espirili bir anlatım ile bir araya getiren Ben Fero, 7 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da.



İlk teklisi “Mahallemiz Esmer” ile geçtiğimiz sene dikkatleri üzerine çeken Ben Fero, ardından yayınladığı “Kimlerdensin” ve “3 2 1” teklileriyle başarılı çıkışına devam ederek hayran kitlesini genişletti. Dinleyicilerinin heyecanla beklediği çıkış albümü “Orman Kanunları” geçtiğimiz ay yayınlayan Ben Fero, albümdeki birçok parçayla kısa süre içerisinde listelerin başında yer aldı. Killa Hakan, Ceza ve Ezhel ile birlikte seslendirdikleri “Fight Kulüp” şarkısından kısa bir süre sonra “Arkadaş” isimli teklisini yayınlayan Ben Fero, Birlikte Güzel sunumu ve Pozitif deneyimiyle 7 Aralık’ta Volkswagen Arena’da.





