Modada İletişim Gerçeği

Internet modaya yön veriyor

İçerik pazarlaması markaların vazgeçilmezi

Sanat ve medya sistemleri uzun yıllardır farklı alanlarda etkileşim sağlıyor. Moda ve tekstil alanında sektörel gelişimin medya ile doğrudan etkisi olduğunu öne süren birçok çalışma bulunuyor. Radyo, dergi ve televizyonlar 1990’ların sonuna kadar moda için oldukça önemliydi. Daha sonra, internet ortamının hızla yayılması moda dünyasına çarpıcı biçimde yön vermeye başladı. Artık sosyal medyadan kitlelere ulaşmak önem kazanıyordu. Moda endüstrisi ayakkabı, aksesuar, giysi ve diğer ürünlerin pazarlamasında kitle iletişim araçları iç içedir. Fotoğraf sanatının doğuşu, dikiş makinelerinin icadı, Fransa’da kültür sanat oluşumu, Britanya’da ticaret merkezi oluşması modaya yön vermeye başlıyordu. Teknolojinin gelişmesi moda dünyasını sarsılmaz bir hale getirdi. Özellikle bloglar üzerinden yapılan paylaşımlar günümüzde moda kültürünü yaymak için fazlasıyla etkili.

Internetle buluşan tüketici için moda ürünlerine ulaşmak artık çok kolay bir hal almış oldu. Bu sayede moda zenginler sınıfından çıkarak herkese ulaşmayı başardı. Sosyal medya mecraları artık sadece bilgisayarlarda da değil ceplerdeydi. Facebook, Twitter gibi mecraların yüksek sayıda kullanıcıya ulaşması markalar için yeni önem kazanıyordu. Halkla ilişkiler şirketlerinde yeni iş alanları gelişerek markalara özel bloglar açıldı. Dijital teknolojiler, animasyonlar hızla kullanılmaya başladı. Pek çok marka bilinir hale geldi. E-ticaret firmalara büyük katkı sağladı. Tasarımda yeni alanlar meydana geldi. Dijital alanlardan doğru biçimde faydalanmak görsel pazarlama ve moda sektörü için oldukça avantajlı bir durum oldu. Yenilik ve gelişim için teknolojiyi iyi takip etmek gerekiyor. Markaların ayakta kalması için yeniliğe uygun adımlar atması şarttır. Hemen hemen her markanın şu anda sosyal medya hesabı bulunuyor. Çeşitli sloganlar ve reklamlar kullanarak kullanıcılara internet mecralarından ulaşıyorlar. Yanı sıra, günümüzde pazarlama için ünlü kişiler ile çalışılıyor. Hedef kitleye ulaşmak bu sayede çok daha kolay oluyor. Hemen tıklama, hemen satın alma özellikleri sayesinde tüketim gittikçe güçleniyor. Satış ve pazarlama için de sosyal medya, televizyon, blog mecraları vazgeçilmez hale geliyor. İletişim stratejilerini doğru oluşturmak bu işin en önemli unsurlarındandır. Blog takipçileri ise moda konusunda yapılan paylaşımları fazlasıyla ciddiye alıyor ve tercihlerinde önemli ölçüde değişim gözleniyor. Bu nedenle moda blogları aracılığıyla farkındalık yaratmak gerekiyor. Dijital ortamı tüketiciler sık sık kullanıyor ve moda konusunda fikir sahibi oluyor. Bloglardan gün geçtikçe daha da fazla konu takip edilir duruma geldi. Birçok araştırmaya göre; blog içerikleri, takipçilerin moda hakkındaki görüşlerinde etkili oluyor. Moda blogları tüketicinin alışveriş tercihini tamamen değiştirebiliyor. Tüketici için dijital ortamın önemi giderek çoğalıyor. Dijital ortamın ürüne kolay ulaşım imkanı sağlaması da markalar için önem taşıyor. Tüketicinin tutum ve davranışlarını yönlendirmek isteyen markalar ise dijital ortamı en doğru şekilde kullanmayı başarıyor.

İletişim danışmanlığı modacıların vazgeçilmezi

Her marka kendini yeniden yaratmak için moda iletişimine yöneliyor. Sponsorluklar, sezon lansmanları, görseller, moda çekimleri, moda editörleri için özel sunumlar ile yeniden ivme kazanıyorlar. Ancak yaratıcılığı en iyi olan editörler markalara inanılmaz katkılar sağlıyor. İçeriği bir şey anlatmayan bültenlerden uzak durmak gerekiyor. Doğru paylaşımlar ve içerikler markaları ilgi çekici hale getiriyor. İletişimi verimli kullanarak tüketiciye ulaşmak markalar için hayati önem taşımaya devam edecek gibi duruyor.

İlk izlenim için doğru giyin

Doğru kıyafet sayesinde işe alınabilirsin

Kişiler arası iletişim için de moda oldukça önemli. Sizi hiç tanımayan biri için ilk izlenime dikkat edebilirsiniz. Özellikle iş hayatında olumlu etki bırakıp avantaj sağlamak için kıyafet seçimine özen göstermek gerekiyor. Karşıdakini yormayacak renk ve modelde seçimler yapmak iş görüşmesi için ideal. Bakımlı saçlar, sade makyaj, koyu takım elbise, doğru bakış ve konuşma tarzı ön plana çıkmanızı sağlayabilir. Dış görünümü tamamlamak için mutlaka hareketlerinizde tutatlılık göstermelisiniz. Yürümekte zorluk verecek ayakkabılardan uzak durmalısınız. Ütüsüz ve lekeli giysiler olumsuz etki bırakacaktır. Bakımsız kıyafetler görmeyi çoğu kişi istemiyor. Dış görünüş hem iş hayatında hem de sosyal hayatta oldukça etkilidir. Bu nedenle modada öne çıkan parçaları kullanarak modern görünümler sergileyebilirsiniz. Yapılan birçok araştırmaya göre, insanlar ilk izlenimlere göre karar veriyor. Bu nedenle etkili iletişim stratejileri uygulayarak doğru imaj çalışması yapabilirsiniz. Sözsüz iletişim sözlü iletişim kadar önemlidir. Satış sektöründe müşterinin öncelikle dış görünüşe önem verdiği görülüyor. Sizden hoşlanmayan müşteriye satış yapmanız oldukça zor olacaktır. Tercih edilen kıyafetler beğeni almak büyük önem taşıyor. Bunun bilincinde olarak doğru iletişimi kolaylıkla kurabilirsiniz. Kişisel bakımın yanı sıra güncel saç trendleri ve modaya uygun giyim gereklidir. Mevsime uygun olmayan giysiler olumsuz etki bırakır. Abartısız takılar stilinizi canlandırmak için yeterli olacaktır. Etek ve pantolonlarda özellikle lacivert, siyah ve gri tonlarından yana seçimler yapabilirsiniz. Şık gömlek ve bluzlar iş görüşmesi için uygun görülmektedir. Yüksek topukların gündüz zorlanmayacağınız şekilde olması gerekse de akşam iş yemekleri için topuklu ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Abartıdan uzak makyaj tercihi yaparak daha enerjik görünebilirsiniz. Yöneticiler çalışanlarda kişisel bakıma fazlasıyla dikkat ediyor. Bu nedenle etkili iletişim için nasıl göründüğünüze bakıldığına emin olabilirsiniz.