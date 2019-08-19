Sonbahar Modasına Hazır Olun!

2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunun modası ortaya çıktı. Peki bu modaya hazır mısınız? Yaz günlerinin sonu yaklaşırken yeni trendlere göz atmadıysanız serin günlerin modası hakkında fikir sahibi olmanız için önerilerimiz bulunuyor. Sahte kürk, ekose, tüy, hacimli elbiseler, iddialı omuzlar ve daha birçok trend yeni sezonda sizleri bekliyor olacak. Daha dinamik ve öz güvenli görüneceğiniz parçaları seçerek yeni sezona kolayca ayak uydurabilirsiniz. Renk akımına uğrayan parçalar ise şıklığınıza şıklık katacak. İşte sizler için birbirinden etkili sonbahar trendleri;

Sürdürülebilir Sahte Kürk Modası

Moda dünyasında çevre bilinci günden güne epey artıyor. Artan çevre bilinci sayesinde defilelerde karşımıza özellikle sahte kürk ürünleri çıkıyor. Sürdürülebilir modaya ayak uydurmak için koleksiyonlarda ön plana çıkan sahte kürklerden yana tercih yapabilirsiniz. En modern görünümlere imza atmak için duyarlı modayı takip etmelisiniz.

Yama Trendi

Moda haftalarında karşımıza sık sık yamalı parçalar çıkmış görünüyor. Trend tasarımlar ile yamaları birlikte kullanarak en tarz görünümleri kolaylıkla yakalayabilirsiniz.

Ekose Şıklığı

Ekose çoğu zaman modasını koruduğu gibi bu sonbaharda da karşımıza çıkıyor. Birkaç sezondur trend olan kareli desenleri tercih ederek güncel tarzınızı kolaylıkla koruyacaksınız.

En Romantik Fiyonklar

Tasarımcılar yeni sezonda romantik kurdele ve fırfırları bolca kullanıyor. Özellikle boyunda kullanılan ürünler yoğun ilgi görüyor. Boyun aksesuarı seviyorsanız fiyonklardan yana tercih yapmayı ihmal etmeyin.

Grunge Akımı

Sonbahar/kış aylarında karanlık tonları ve buruşuk formları sık sık göreceğiz. Oldukça etkileyici görünen bu akıma tereddüt etmeden uyum sağlayabilirsiniz.

Abartılı Formlar

Abartılı omuzlar, bol elbiseler, kabarık tasarımlar oldukça ön planda. Özellikle neon renklerle birleştirilen tasarımları seçimlerinizde kullanabilirsiniz. İddialı ve ilginç formlara sahip omuz tasarımları ise karşımıza sık sık çıkacak.

Simli Işıklar

Sezonda elbise tercihiniz mutlaka simli ve payetli modellerden yana olmalıdır.

Gri Takım Elbiseler

Korkusuz ve güçlü stiller için gri takım elbiseleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Külotlu Çoraplar Yeniden Trend

Özellikle siyah külotlu çorapları elbiseleriniz ile kombinleyerek çarpıcı tarzlara ulaşabilirsiniz.

Neon Dalgası ve Büyülü Gül Tasarımları

Geçtiğimiz sezon fazlasıyla ilgi gören neon renkler bu sezonda da yeniden hayatımıza giriyor. Üstelik daha iddialı tasarımlarla. Adeta masalsı görünümlere ulaştırılan gül desenleri de sezonda yerini korumaya devam ediyor.

Kendinden Emin Deri Pantolonlar

Deri pantolonlar sayesinde hem feminen hem de asi görünmeniz mümkün. Sezonda özellikle bol deri pantolonlar dikkat çekiyor.

İddialı Tüyler

Oldukça feminen görünmeyi sevenler sezonda tüy kullanmayı fazlasıyla abartabilir. Baştan aşağı tüyden oluşan kıyafet seçimleriniz sayesinde en trend görünüme ulaşacaksınız. Omuzlarda tüy kullanımı da fazlasıyla ön plana çıkıyor olacak. Tarzınıza güveniyorsanız bu sezon tüy kullanmaktan vazgeçmeyin.

70’lerin Feminizm Çizgileri

Fular, dönem etekleri, düz kesim blazer ceketler, ipek bluzların sezonda ön plana çıktığı görülüyor. Feminen görünümler için leopar desenleri ve kahve tonlarını sonbahar modasında rahatlıkla kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca pırlanta ve ihtişamlı kolyeleri de tereddüt etmeden tercih ederek şıklığınızı her zaman koruyabilirsiniz. Göz kamaştırmak için zevkinize güvenmeyi unutmayın.