Hangi Baharat Nasıl Saklanır

Baharatların tazeliği açısından ve nemli ortamlarda küflenmesinden dolayı uygun koşullarda saklanması önemlidir. Baharatlar, tüketilecek miktarlarda alınmalı, uzun süreli kullanımlarda cam kaplarda, ağzı kapalı şekilde, karanlık ve serin ortamlarda saklanmalıdır.

İşte öneriler;

• Hava almayacak şekilde kapanabilen özel kaplarda saklanması önemli.

• Cam kavanoz yerine seramik gibi, ışığı geçirmeyen malzemelerden hazırlanmış kavanozları tercih etmek daha sağlıklı.

• Buzdolabı, fırın, ocak yanı gibi ısı değişkenliği olan yerler baharatlar için iyi değil. Bu alanlardan uzak tutulmalı.

• Baharatlar, yemek buharından etkilenmemeli. Baharatı yemeğe eklerken, bulunduğu kapı tencereye yaklaştırmak yerine içinden kaşıkla kullanacağımız kadar almak gerekir.

• Biberiye, kekik, nane gibi baharatları taze değerlendirmek için yağ küplerine dizerek, üzerlerini zeytinyağı ile doldurup buzlukta saklamak yeterli.

• Baharatlarınız kısa sürede bozuluyorsa, muhtemelen ortamda sıcaklık değişimi sorunu vardır. Bu durumda alınacak en etkili yöntem, baharatları buzdolabına kaldırmaktır. Pulbiber, toz kırmızı biber, köri gibi sıcaktan çok etkilenen baharatlar buzdolabında saklanmalıdır.

• Toz halinde satın alınan baharatların hızlı bozulma riskine karşı; mümkünse taneli ya da yapraklı alıp evde, kullanacağınız kadar öğütmek daha doğru.

• Son olarak, baharatlarınızı kavanoza/buzdolabına kaldırdığınız tarihi not edip bir yıldan fazla kullanmamalısınız.