Bir yıl daha bitiyor... Kızımın üçüncü yeni yıl kutlaması. Yılbaşı ruhu içimizi ilmek ilmek sararken, her yer yeni yıl süsleriyle dolup taşmışken ben de Beren’de farkındalık yaratmak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü yeni yıl ruhunu yaşasın, yüreği mutlulukla dolsun istiyorum.

Hayatımda yaşadığım en büyük mutluluk ve ilk büyük hayal kırıklığı “Noel baba” yüzünden olmuştu desem... 3-4 yaşlarımdan itibaren yeni yıl gecesi saat tam 24:00’te kapımda bir hediye paketi olurdu benim. Noel babanın getirdiği, daha doğrusu benim öyle sandığım o hediyeyi öyle hevesle bekler ve mutlu olurdum ki... Yeni yıl geceleri benim için apayrı bir anlam kazanmıştı artık. Bu durum aklım ermeye başlayana kadar devam etti. Her sene ayrı heyecan, ayrı mutlulukla... Ta ki, Noel babanın gerçek olmadığını, hediyeleri aslında annemin kapının önüne koyduğunu öğrenene dek. Hayatımdaki ilk hayal kırıklığımdı. Gerçeği öğrenince çok üzülmüştüm ama yine de çocukken yaşadığım o mutluluk herşeye değerdi. Şimdi güzel bir anı olarak kaldı.

Kim bilir, Noel baba belki bu sene de bize uğrar, kızıma hediyeler bırakır. Yeni yıl demişken çocuğunuzla bu heyecanı yaşamak için birçok aktivite yapabilirsiniz. Malum havalar soğumaya başladı. Eve kapanmak yerine çocuğunuzla birlikte dışarı çıkın, yaşadığınız yerde yeni yıl süslerinin bol olduğu yerlere gidin. Gösterin ona, anlatın. Bir masal gibi... Oyun alanlarına gidin, yeni arkadaşlar edinsin, sosyalleşsin. Sevdiklerinize hediyeler alın ve çocuğunuza paylaşmayı öğretin.

Bu arada sosyalleşme meselesi bizde bu ara biraz sorun olmaya başladı. Bizim kız fazla sosyal ve cana yakın. Dışarıda bir çocuk gördüğü zaman hemen gidip sarılıyor, öpüyor. “Ne güzel işte” diyebilirsiniz ama bu durum bir anne olarak çok da memnun etmiyor beni. Malum hastalık zamanı... Üstelik kreşe başladığında bu durumun devam etmesinden korkuyorum. Çevremdekiler bunun geçici bir dönem olduğunu söylüyor. Bu konuyla ilgili tecrübeli anne ve babaların fikirlerine ihtiyacım var. Ah şu sevgi, ah şu masumiyet... Her şey onların çocuk ruhu gibi olsa hayat ne güzel olurdu değil mi? 2020’den de dileğimiz aynı bizim; sevgi, sevgi, sevgi... Çok sevin, çok sevilin! Yeni yılınız kutlu olsun.