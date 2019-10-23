Hoşgeldin 2 Yaş Sendromu

Merhaba, “2 yaş sendromu”... Kızım artık tam tamına 2 yaşında. Ben daha buna yeni yeni alışıyorken, bir de 2 yaş sendromu çıktı başımıza.

İtiraf etmeliyim, başlarda bu terimi duyduğum zaman, “İnsanlar abartıyorlar. Yeni yeni icatlar. Her yaşın sendromu mu olurmuş” diyordum. Ta ki başımıza gelene kadar. İnatlaşmalar, durduk yere bağırmalar, ağlamalar, yere eşyaları atmalar... Daha neler neler. Bu saydıklarımın hepsinden biz de nasibimizi aldık, alıyoruz…

Mesela Beren son zamanlarda herşeyi kendi yapmak istiyor. Yani kendi başına giyinmek, kendi başına üstünü çıkarmak, kendi başına yürümek, kendi başına arabaya binmek gibi... Bir şeyleri yardım almadan, kendisi yapıp başarmak istiyor. Bunu başarınca da öyle mutlu oluyor ki anlatamam size. Bazen ona yardım etmeye çalıştığımızda hemen bağırıp, kızıyor bize. Arada sırada durduk yere ağlama nöbetleri geliyor. Sebebini bilmiyoruz. Bazen panikleyip “bir şeyi mi var acaba“ diyorum. Sonra aniden geçiyor ağlaması.

Uyku sorunu da bu dönemde sıklıkla görülen belirtilerden. Çocuğunuz akşamları uyumamaya direniyorsa, sizin yanınızda uyumak istiyorsa, geceleri sıklıkla uyanıyorsa siz de bizdensiniz demektir. Tabi ki 2 yaş sendromu her çocukta aynı ölçüde olmayabilir. Ya da aynı belirtiler göstermez kendini. Kimilerinde oldukça şiddetli geçtiğini duydum. Öyle ki uzman bir pedagogdan yardım alanlar bile oluyor.

Bizim doktorumuzun bu konuyla ilgili en önemli sözü; “sakın inatlaşmayın” oldu. Bence de kilit cümle bu. Özellikle bu dönemde çocuğunuzla asla inatlaşmamak ve ona yardımcı olmak gerekiyor. İnatlaşmak daha fazla ters tepip, onu daha da sinirlendirebiliyor. Duygusallıktan uzak durmak ve çocuğa kimin otorite olduğunu göstermemek gerekiyor. Ailenin tutarlı olması da öncelikli maddelerden.

Peki bu dönem ne kadar sürecek derseniz, uzmanların dediğine göre genellikle 3-3.5 yaş arasında son buluyor. Ancak 4 yaşın sonuna kadar sürdüğü de olabiliyor. Yani sabır, sabır, sabır. Bunun 5 yaş sendromu, okul öncesi, okul dönemi gibi daha pek çok evreleri var.

Yol uzun, meşakkatli ama paha biçilemez...