Ben hepinizden daha çok, daha çok... Her ne sayabiliyorsan kendine dair negatif, işte onlardan bende hep daha çok vardı. Hala da vardır, mükemmelliğe erişmek zordur. Dün yine yapmışımdır bir flörtte fazla etkilenmeyi ya da bugün dosta yine fazla ödün vermişimdir ve belki yarın sabah yok yere kendimi aile meselesine yine üzeceğimdir. Kim bilir! Yani işin özü hayatın lades kemiği elimde ve ben yine hata yapacağımdır besbelli! Sen gibi, ben gibi, hepimiz gibi...

Ama ben bir tek, bir tek şeyi tamamen değiştirebildiğimden eminim “inanmayı”. En çok da hayatın her şeyi içinde taşıdığı ve belki de en tatlısı “mucize” kelimesini inanmaya seçtiğimi bilirim.



Şimdi dönüp 2019’dan hemen önce bu yıl için neler dileyip yazdığıma bakmak bile istemeyişimden belli değiştiği, ruhumun ve tutkusu yaşamın. O kağıtlara yazdıklarımdan olmayanlara bakmama bile gerek yoktur eminim. Çünkü ben hiç yazmadığım, yani hayal bile etmediğim çokça şeyi yaşamışımdır. Onları yazmadan yaşatan evrene can kurban yani:) Şimdi bunu okurken öyle aşırı güzel şeyler olmuş sanmayın. Ben en ufak mucizeyi bile unutmaz, cebimde taşırım.



2019 yılında ben en önemli şeyi öğrendim, bunca yolculuğa rağmen. Öyle çok bastırmadan, debelenmeden ve yalvarmadan, hani aklımdan akıp gitmiş gibi isteklerimi geçirmeyi öğrendim. Ha bir de daha iki gün geçmeden aklımdan geçenlerin olmasının hazlarıyla dolu takvimleri. Şekil şemal çizmeden, evirip çevirmeden, hayatın her şeye gebe olduğunu günün sabahından gecesine kadar kabul ede ede “isterim” dedim.



Duvarıma bilinçle yazdığım kağıtlardaki hiçbir satırın gerçekleşmediği ama öyle duru bir an aklımdan geçenin gerçekleştiğidir ispatlarım. Ve elimde tek silahım oldu hep: “hayat bu, çok ilginç ve neden olmasın” diyen inançlı ruhum.



Yani işin özü sarıldığında değil, düşünüp saldığında bulursun kucağında o düşünceyi. Ve hayatı saldığında değil ona sarıldığında yaşarsın mucizelerini. Geriye ya da çok ileriye bakarak değil, her gün her an her hazzı görerek bulursun gideceğin yeri.



Ben yaşamanın gerçek hazzını bulmuş bir kadınım artık, 2019’dan 2020’yi öperek kucaklayan ben! Sen neden yapmayasın, neden olmasın ki?



Haydi şimdi 2020 için oturup çarşaf liste yapmadan, madde madde varlık saymadan, olay dilemeden önce gel sadece 2020’de hangi hazları yaşamak istediğini say bize! Aşk de tutku de zenginlik de sağlık de ün de konfor de şans de inanış de kendini bilmek de yaşamanın hazzı de. Adamı, kadını, evi, arabayı değil; bir yıl içinde kalbini doyuracak duyguları dile kendine...

Sen her şeyden önce isteklerine sarılmayı değil salmayı, onun yerine hayata sarılıp hayatın mucizelerini kollarında bulmayı dile…

Betül Yergök

İnstagram: @betulyergok

Youtube: @mentalizasyon