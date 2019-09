Soru Cevaplarla "Durugörü"

Bu yazımızda Durugörü ile ilgili sorulara cevaplar yazmayı seçtim. Bakalım bilinen ve bilinmeyen yönleriyle Durugörü mucizesi bize neleri anlatıyor?

Durugörü kısaca nedir?

Durugörü, canlı ve cansız nesneleri, enerjiler ve olayları beş duyu yardımı olmadan algılamaktır. Duyu dışı algılama denilen bu teknik ile kişilerin enerjileri, geçmiş, şimdi ve yarını öngörmek mümkün hale gelmektedir.

En önemli faydası nedir?

Durugörüde bir şeyin olabileceğini ya da nedenlerini ya da olmayacağını okumaktan daha önemli nüanslar var aslında. Benim için en kıymetli detayı, detaylarında belki de. Durugörüde cevabını aradığımız soru ya da hikayelerin geçmiş oluşumlarını, mevcut durumunu ve akışın gelecek ihtimallerini görürken, bütün bu olan ve olması muhtemel yaşanacakların arka planındaki korkuların, kaygıların, davranışsal hataların, algıların okunmasıdır.

Örneğin bir ilişkinin sekteye uğramasında, sadece karşı tarafın düzeltmesini bekleyen bir danışanın, kendisinin farkında bile olmadığı bir nedeni yarattığının yakalanması önemlidir. Eğer karşısındaki kişi, bir davranışı yanlış anlamış ya da hiç anlamamışsa bunu öğrenmek seyrin devamına etkilidir. Bazen anlatmaya çalıştığımız şeyleri karşımızdakinin anladığını düşünür ya da bekleriz. Ama ya gerçekten sizin söze döktükleriniz ya da söyledikleriniz iddia ettiğiniz gibi anlaşılmamışsa? İşte bu ihtimalde Durugörü, kişiye onarım ihtimali verir.

Sadece geleceği mi sormalıyız?

Durugörünün sadece gelecek fısıldaması için kullanılması ya da bu beklentiyle sarmalanması yanlıştır. Bugünkü bozuk çarkı düzeltmeden bu bozuk çarkın gideceği yolu okumak, zaten negatif olasılıkları verecektir. Ya değiştirmek mümkünse? Bana göre, bugünümdeki yanlışı düzeltmek ya da benim yapmam gereken bir şeyi duymak ve onarımla ilerlemek en şahane sonuçtur. Üstelik bu onarımlar sonrası okumalarda gelecekten güzel haberler, güzel olasılıklar duymak daha kesindir.

Peki ya kaderle bağı nedir?

Kimse gelecek için kesin olarak “şöyle olacak” diyemez. Hepimizin yaşam hikayesinin kesin kadersel noktaları vardır ve bu noktalar arası gidiş ise kişinin olduğu hali, düşünce yapısı, ruhsal matrisi üzerine şekillenir. Şu an birinin tüm bu bilgilerine erişmek, kader noktasına giden mesafeyi de sürecini de okumayı kolaylaştırır.

Durugörüde kadersel noktalar net görülür. Yani geri kalanında ise durugörü yaptığımız kişinin şuan aurasındaki detaylar, kişinin tüm zihin ve ruh matrisi ve konuya bağlı kişilerin enerjisinin akan yönü, hikayeler, vizyonlar ve ihtimaller okunur.

Ani kararlarla atılan ani adımlar ya da ani değişimler,

durugörüde görülmüş akışın değişmesine neden olur mu?

Aslında evet olur. Ama bu eylemlerin değiştirme gücünün yüksek olması gerekir. Değilse sadece hikayenin minik nüansları değişir ama sonuç değişmez. Örneğin bir ilişkinin biteceği görülmüşse, yapılan özür eylemi barışmayı sağlasa da bitiş değişmeyebilir.

Ya değiştirebileceklerimiz?

İşte burada tam da önce dediğim gibi, durugörü esnasında belirlenen sorunlu alanlar, hikayenin gerçek yüzü konusunda değişim yapılmasına bağlıdır. Kişi, öğrendiği hatalarını düzeltir ve değişime kabulü olursa, hikaye değişebilir. Ha zaten o anda bu kabuller var ise durugörü yapan kişi, bu değişen olasılığı ve ona bağlı ilerlemeyi de okuyabilir. Ayrıca şifa da uygulanıyorsa değmeyin değişimin alasına.

Durugörüde gelen bilgi nasıl oluyor, görsel mi ses mi?

Aslında her türlüsü gelebiliyor. Kişilerin aurası, içinde bulunduğu durum, düşünce ve inançları hissi bir akışla alınıyor, en azından bende böyle diyeyim. Yakın tarihli olma oranı kesine yakın durumlarda anlık bir fotoğraf karesi gibi görsel bilgi akışı oluyor. Örneğin birinin bir şey anlatması gibi bir bilgi akışı olacaksa ses olabiliyor.

Bu bilginin türüne göre şekilleniyor diyebiliriz. Durugörü uygulayan kişinin alış şeklinde baskın uyguladığı açıyla da olabilir. Bir uygulayanın sadece harfler ve isimlerle bilgileri aldığını biliyorum mesela. Bende ise neredeyse her türlü bilgi akışı birden geliyor. Yani tüm Durugörü okuma yöntemlerinin açılması ya da güçlendirilmesiyle de yelpaze genişleyebilir. (Bir dili öğrenmek gibi uzun zaman okumaların her türlüsünü öğrenmeye ve yorumlamaya dair kendimi eğittiğimi biliyorum, yani bunda da eğitim şart:) )

Durugörü yaptırmak için yüz yüze mi olmak şarttır?

Hayır tabi ki. Yüz yüze de yapılabileceği gibi, aslında enerji karışımı olmaması yani nötr olabilmek adına ayrı alanlarda olması benim her zaman önceliğimdir. Bir fotoğrafa bakarak da uzun uzun her türlü zaman dilimi ve hikayeler okunabilmektedir. Yine kişinin izin vermesi üzerine onun aurasının açıklığı ya da sorunun muhatabının enerjisinin açıklığıyla da okuma için alana atlamak mümkündür. Örneğin bir danışanım her ne kadar izin vermiş olsa da çakraları kapalı olduğundan eşinin aurasına dalıvermiştim bir keresinde ve onun enerjisinden başlayarak danışana geçebilmiştim. Konu sadece akışın başlama noktasıdır. Bir fotoğraf, bir ses, bir istek, bir izin ya da sadece bir ihtiyaç hali bile akışı başlatabilir, kilometrelerce uzaklık olsa bile.

Herkes durugörü yapabilir mi?

Durugörünün her insanda olabilecek asgari düzeyi, altıncı his diye tanımladığımız hissetmelerdir aslında. Zaman zaman, aklımıza gelen birinin bizi araması ya da biraz sonra olacak şeyin içimize doğması gibi hikayelerimiz sezgi gücümüzden gelir. Kişiden kişiye de bunun oranı farklılık gösterir. İşte daha yüksek seviyede hissetmeleri olan kişilerin durugörüye yatkınlığı söz konusudur. Bunun dışında geliştirme çalışmaları yapılabilir.

İyi bir seviyede durugörü uygulayabilmek için uzun süre meditatif çalışmalar yapılması ve yapacak kişinin kendi enerjisini evrenle uyumlamış olması gerekir. Nötrlenebilmek, uzun süre sessizlikle zihni açmak ve hatta miniğinden büyüğüne astral seyahatler yapmak seviyeyi belirleyen ve artıran çalışmalardır.

Durugörünün astral seyahatle ilgili var mı?

Psişik gücün kullanımına göre ve uygulayan kişiye göre değişir, hatta konuya göre de. Bazı danışanların çakraları açıktır ve auraları okumak için akış hızlı sağlanır. Doğrudan, durduk yere de okumalar mümkündür. Ancak önemli bir konuda ya da tam detayları okunmamış ve geniş yelpaze zamanlı okumalarda aslında astral boyutta geçmiş zaman ve gelecek zaman tılsımlarını toplamak gerekebilir.

Durugörünün şahaneliği neresinde?

Şimdinin rüzgarı “her şeyi hemen bilme” üzerine kurulu, yani fallara sevdalandık hepimiz. Ama durugörünün ister istemez değişimi vermesidir şahaneliği. Çünkü geçmişte ya da şu anda olanı ve gelecekte olması yüksek olasılıkları okurken, bunu duyan, üstelik mesajlar ve uyarıları da duyuyorsa bütün öğrenmeyi gerçekleştiren kişinin, buna göre değişmesi kaçınılmazdır. Elbetteki duyduğu uyarılara kulak asmak kişinin tercihidir ve uygulamayabilir ancak, ilk etapta reddetse de enerjisine dalmış uyarıyı duymaktan kaçamayacaktır.

En güzel uygulama, haritayı topyekün çıkarmakla mümkündür. Sorulan sorudaki konunun evvelinden başlayıp, muhataplarının zamanlar içinde değişen ruh durum ve zihin durumlarını, astrolojideki doğum haritası gibi detaylı yazınca, uygulanan kişiye sadece bir sorunun cevabı değil, hayatının şifreleri veriliyor olacaktır.

Soru-cevapların en sonuna durugörünün mağdurunun kim olduğunu yazarak bitireyim: uygulamayı yapan kişidir. Zira kendisine hiç faydası yoktur ve kendi mucizesinden çoğunlukla mahrum kalacaktır, ben gibi:)

Betül Yergök /Mentalizasyon

