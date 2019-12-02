BEYİNDER, Avrupa İnme Topluluğu'nun yönetim kuruluna girdi

Bütün dünyada gençler de dahil olmak üzere inme görülme sıklığı gitgide artıyor.

İnmeyle ilgili hem koruyucu önlemler alan hem de inme tedavisiyle ilgili Avrupa’da çalışmalar yapan SAFE (Stroke Allianz for Europe-Avrupa İnme Topluluğu) genel kurul toplantısını Porto'da gerçekleştirdi. 38 ülkenin yer aldığı genel kurulda, BEYİNDER (Beyin Sağlığı ve Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği) yönetim kuruluna oy birliği ile seçildi.

BEYİNDER Başkanı Prof.Dr. Derya Uludüz ve SAFE Başkanı Jon Barrick

Genel kurula katılan BEYİNDER Genel Başkanı Prof.Dr. Derya Uludüz Türkiye’yi temsilen önemli sorumluluk aldıklarını kaydederek, "Ülkemizde inmeyle ilgili politika üretenlerden inme hastalarına kadar büyük bir iş birliği yapılması gerekiyor. Özellikle koruyucu önlemlerin alınmasıyla ilgili projeler üretmemiz çok önemli. Avrupa’da inmeyle ilgili en önemli bir kuruluşun yönetim kurulunda yer alacağımız için ülkemiz adına gururluyuz" dedi.