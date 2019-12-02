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02.12.2019 - 13:04 |

BEYİNDER, Avrupa İnme Topluluğu'nun yönetim kuruluna girdi

İki yıl önce Avrupa İnme Topluluğu'na (SAFE) üye olan BEYİNDER (Beyin Sağlığı ve Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği), bu yıl da topluluğun yönetim kuruluna seçildi

BEYİNDER, Avrupa İnme Topluluğu'nun yönetim kuruluna girdi

Bütün dünyada gençler de dahil olmak üzere inme görülme sıklığı gitgide artıyor.

İnmeyle ilgili hem koruyucu önlemler alan hem de inme tedavisiyle ilgili Avrupa’da çalışmalar yapan SAFE (Stroke Allianz for Europe-Avrupa İnme Topluluğu) genel kurul toplantısını Porto'da gerçekleştirdi. 38 ülkenin yer aldığı genel kurulda, BEYİNDER (Beyin Sağlığı ve Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği) yönetim kuruluna oy birliği ile seçildi.

BEYİNDER, Avrupa İnme Topluluğunun yönetim kuruluna girdi
BEYİNDER Başkanı Prof.Dr. Derya Uludüz ve SAFE Başkanı Jon Barrick 

Genel kurula katılan BEYİNDER Genel Başkanı Prof.Dr. Derya Uludüz Türkiye’yi temsilen önemli sorumluluk aldıklarını kaydederek, "Ülkemizde inmeyle ilgili politika üretenlerden inme hastalarına kadar büyük bir iş birliği yapılması gerekiyor. Özellikle koruyucu önlemlerin alınmasıyla ilgili projeler üretmemiz çok önemli. Avrupa’da inmeyle ilgili en önemli bir kuruluşun yönetim kurulunda yer alacağımız için ülkemiz adına gururluyuz" dedi. 

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