Bir gece klasiği: Dramatik göz makyajı

Palet, tamamlayıcı ve zıt dokuları zamansız bir görünüm oluşturmak için bir araya getirirken kızarmış pembeler, koyu bordo ve parıltılı gece yarısı siyahı ile size gece boyunca eşlik eden büyüleyici bir görünüm imkanı sunuyor.

Couture Drama Eye Shadow Palette, yoğun pigmentli 10 farklı baştan çıkarıcı rengiyle kuru veya ıslak olarak uygulanabilen mat, ışıltılı ve metalik tonlar içeriyor.

Ürün fiyatı: 580 TL