23.07.2019 - 17:07
Bir gece klasiği: Dramatik göz makyajı
Couture Drama Eye Shadow Palette, zamansız estetiği ve şok edici renkleriyle mükemmel ışıltı sağlıyor. Modanın zaman tanımayan dramalarına ithaf edilen palet, tecrübeyle gelişen ustalığı ve avangart detayları kişiselleştirerek, tartışmasız couture klasiklerini tahmin edilemeyecek bir renk yelpazesine taşıyor.
Palet, tamamlayıcı ve zıt dokuları zamansız bir görünüm oluşturmak için bir araya getirirken kızarmış pembeler, koyu bordo ve parıltılı gece yarısı siyahı ile size gece boyunca eşlik eden büyüleyici bir görünüm imkanı sunuyor.
Couture Drama Eye Shadow Palette, yoğun pigmentli 10 farklı baştan çıkarıcı rengiyle kuru veya ıslak olarak uygulanabilen mat, ışıltılı ve metalik tonlar içeriyor.
Ürün fiyatı: 580 TL