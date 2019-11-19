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19.11.2019 - 13:28 |

Bir Kurtuluş Savaşı destanı: "Umut Ekenler"

Nur İçözü’nün usta kaleminden Altın Kitaplar logosuyla çıkan “Umut Ekenler” Kurtuluş Savaşı’nın destansı hikayesini çocuklarla buluşturuyor!

Bir Kurtuluş Savaşı destanı: "Umut Ekenler"

Memleket yangın yeriydi. Genç yaşlı, kadın erkek demeden tüm toplum büyük bir kargaşanın eşiğinde, sahip olduğu her şeyi kaybetmek üzereydi. Düşman dört bir yanda, yıllarca komşu görünenler pusuda, asker yorgun, açlık kapıdaydı...

Tüm bunlara dur demenin vakti gelmiş de geçiyordu. Anneler, babalar, gençler, çocuklar ve yaşlılar millî mücadelenin korkmaz bir neferi olarak vatanı korumak, düşmanları ülkeden kovmak ve özgür bir gelecek uğruna o büyük önderin, Mustafa Kemal'in peşinden gitmeye hazırlanıyordu. Nice Mustafalar, Osmanlar, Aliler, Kemaller, Gazi Dedeler, Hatice Kadınlar vardı bu mücadelenin kilometre taşlarında.

Onlar umut ektiler, ışık oldular, can verdiler. Sokaklarda özgürce koşalım, rahatça uyuyalım, vatan toprağına bir tek düşman ayağı basmasın diye.

Umut Ekenler, işte o destanı yazanların hikâyesidir.

Tür: Çocuk – Roman (+12 Yaş)
Sayfa Sayısı: 128
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 12.00 TL
Dağıtım Tarihi: 18.11.2019

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