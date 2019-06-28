Bir mesaj var

Bugün ne yapılabilir ? Bugün alacağımız bir haber önemli değişikliklere yol açabilir. Henüz yeniay gerçekleşmedi. Bu nedenle, pek çok şey havada ya da belirsiz durumda. Acele ile hüküm vermemeliyiz. Ancak sezgilerimiz yol gösterici olabilir. Bugün konuşmalar, görüşmeler ağırlık kazanıyor. Pek çok şey karanlıkta kalsa bile, yeniliklerin de geldiğini hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı ? Saat 16:18’den sonra Aslan burcuna ilerleyen Ay daha dışa dönük ve kararlı bir atmosfer yaratmakta. Akşam saatlerinde kendimize güvenimiz artıyor. Duygularımızı ortaya koymakta zorlanmayacağız. Sanatsal uğraşlar ve gösteriler daha çok ilgi çekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Kamış Düşüncelerimizi toparlamaya bakalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Yeni koşullar var. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabiliriz.