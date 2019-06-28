MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstrolojiBir mesaj var
28.06.2019 - 09:24

Bir mesaj var

Bugün alacağımız bir haber önemli değişikliklere yol açabilir. Henüz yeniay gerçekleşmedi.

Bir mesaj var

Bugün ne yapılabilir ? Bugün alacağımız bir haber önemli değişikliklere yol açabilir. Henüz yeniay gerçekleşmedi. Bu nedenle, pek çok şey havada ya da belirsiz durumda. Acele ile hüküm vermemeliyiz. Ancak sezgilerimiz yol gösterici olabilir. Bugün konuşmalar, görüşmeler ağırlık kazanıyor. Pek çok şey karanlıkta kalsa bile, yeniliklerin de geldiğini hissedebiliriz.

 

Nelerden kaçınmalı ? Saat 16:18’den sonra Aslan burcuna ilerleyen Ay daha dışa dönük ve kararlı bir atmosfer yaratmakta. Akşam saatlerinde kendimize güvenimiz artıyor. Duygularımızı ortaya koymakta zorlanmayacağız. Sanatsal uğraşlar ve gösteriler daha çok ilgi çekebilir.

 

Maya takviminde bugün

 Galaktik ton 12/ Kamış      Düşüncelerimizi toparlamaya bakalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Yeni koşullar var. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Leopar Şıklığı

Leopar Şıklığı
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan fakat sizi duygusal olarak rahatsız eden olaylar...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda önem verdiğiniz konularda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içindeki hareketlilik sizi biraz yorabilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sıkışıklıklardan...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Planlarınızda...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çaba göstereceğiniz...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Başarı için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. İlişkileriniz önem kazanabilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni konular dikkatinizi çekebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda özgür olmak isteyebilirsiniz. Bir yandan...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Mali konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Ortaklı...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili konularda eşiniz ile birlikte hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde planlarınızda değişiklikler...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular bugün gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Bazı konularda...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Duygusal yaralanmalar söz konusu olabilir. Kendinizi dizginlemek...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Doç. Dr. Ahmet YıldızhanTedavi Edilmezse Ne Olur?
Elif Yetgil Çelik
Elif Yetgil Çelik'Yokun İmtihanı'...
Mine Ağır
Mine AğırUyku Bozukluğu Nedir?
Dr. Efe Kaya
Dr. Efe KayaÇürüksüz Dişler İçin 10 Altın Kural
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinGeç Boşalmanın Nedenleri
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKKalp-Damar Sağlığına Dikkat
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKDuygusal Zeka ve Pandora
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımVücuttaki Ödem Problemine Dikkat
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluAyrımcılığa Son Vermenin Yolu
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaMesane Sarkması ve Yaşam Kalitesi
En Çok İzlenen Videolar
Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet attılarCezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet attılar
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Brusella tehlikesi: Sütün kaynama süresine dikkat

Brusella tehlikesi: Sütün kaynama süresine dikkat

Yoğurt mayalarken bu önerilere dikkat!

Yoğurt mayalarken bu önerilere dikkat!

Ayrılık sonrası dekorasyonda yapabileceğiniz değişiklikler

Ayrılık sonrası dekorasyonda yapabileceğiniz değişiklikler

Menide meydana gelen renk değişikliği

Menide meydana gelen renk değişikliği

Sıradaki Haber