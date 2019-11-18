Birlikte Güzel sunar: Ezhel'den olay konser

Kısa zamanda Türk rap sahnesinin en dikkat çeken ve en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran, freestyle performansları, düetleri ve sahnedeki enerjisi ile kısa sürede hayran kitlesini genişleten Ezhel, Virgin Radio sponsorluğu ve Birlikte Güzel sunumu ile dinleyicileriyle buluştu.

Uzun zamandır beklenen ve 6500 kişinin katılımıyla yoğun ilgi gören konserde Ezhel yeni albümünden parçalarını ilk defa seslendirdi. Bunun yanında Geceler, Felaket, İmkansızım, Olay ve Şehrimin Tadı gibi sevilen şarkılarını söyleyen Ezhel’e konser boyunca DJ Artz ve Bugy sahnede eşlik etti.

Ezhel’e sahnede “Boynumdaki Chain” ve “Aya” düetleri ile dikkat çeken Murda eşlik etti. Hollanda’dan gelen rapçi Murda seyircilere Türkiye’de olmaktan çok mutluluk duyduğunu söyledi.

Konser sonunda Ezhel’in annesi Ulya Turgut sahneye çıkarak seyircilere teşekkür etti ve Ezhel’i askere uğurladıklarını söyledi. Seyirciler hep bir ağızdan “En büyük asker bizim asker tezahuratı yaptı. Yoğun istek üzerine Ezhel “Wir Sind Kral” şarkısı ile sahneye geri döndü.