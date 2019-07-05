Bitişler ve başlangıçlar

Bugün ne yapılabilir ? Günün ilk yarısında Ay Balık burcunun son derecelerinde iken daha hayalci ve kararsız olabiliriz. Bitmek üzere olan, kapanan koşullar var. Ay Güneş’le uyumlu kaldıktan sonra sdat 13:02’de Koç burcuna ilerleyerek daha aktif ve heyecanlı bir atmosfer getirecek. Günün ikinci yarısında pek düşünmeden ve daha içten hareket edebiliriz. Ani isteklerle harekete geçebiliriz.

Nelerden kaçınmalı ? Günün ilk yarısında bazı sıkıcı durumlar, beklemeler ya da yolculuklar açısından zorluk çıkarabilecek olaylar gündeme gelebilir. Öğle sonrasında girişkenliğimiz artmakta. Bugün duygularımızı daha samimi anlatma imkanı bulabiliriz. Yeniden harekete geçmek ve güven kazanmak için uygun koşullar bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Mısır Harekete geçmenin tam zamanı. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.