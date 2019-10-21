"Bitmeden Fark Et"
Her yıl ülkemizde 3500 çocuk kansere yakalanmaktadır. Nükslerle bu oran 5000 çocuğa ulaşmaktadır. Ne yazık ki; dünyada her dünyada her 3 saatte bir çocuğa kanser tanısı konmaktadır.
Çocuklarda dördüncü ölüm nedenini çocukluk çağı kanserleri oluşturmaktadır. Tüm çocukluk çağı kanserlerinde iyileşme oranı yüzde 70 detayda artabilmektedir. Bu nedenle erken tanı dolayısıyla FARKINDALIK çok fazla önem kazanmaktadır.
118-Y Lions Federasyonu ülkemizde çocukluk çağı kanseri farkındalığını arttırmak için bir farkındalık kampanyası görevini üstlenmiştir.
Her kesimden insanın çocuğunu düzenli kontrole götürmesini ve öğrendiklerini çevresine de aktarmasını sağlayarak toplum bilincini yükseltmek ve farkındalık yaratmak üzere "Bitmeden Fark Et" diyoruz.
Bitmeden Fark Et farkındalık kampanyamız 18 Ekim'de Sevgi Çiçekleri Çocuk Korosu'nun konseri ile başlangıç yapacaktır. 11 Kasım'da Ferhat Göçer konseri, söyleşiler, sergiler, TV programları, okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde ve kadın kuruluşlarında farkındalık ve çocukluk çağı kanserine dikkat çekmeyi amaçlayarak devam edecektir.