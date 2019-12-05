Black Friday’den en çok erkekler yararlandı

Dünyada alışveriş gününe tarihte ilk kez 1961 yılında geçen Black Friday, son birkaç yıldır Türkiye’de de “Efsane, Süper, Şahane Cuma” gibi isimlerle birçok marka tarafından kullanılıyor. IAB Türkiye, İnternet Ölçümleme Araştırmasını yürüten Gemius Araştırma Şirketi ile birlikte Black Friday ile ilgili yapılan kampanyalardan çıkan e-ticarette ziyaretçi sonuçlarını açıkladı.

BLACK FRIDAY’DE GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 2.8 MİLYONA ULAŞTI

Sonuçlara göre, Kasım ayı içerisinde kampanya dışında e-ticarette günlük 1.8 milyon olan ziyaretçi sayısı, 25 - 29 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Black Friday kampanyalarında günlük 2.8 milyona, kampanya sonunda ise 7 milyon kişiye ulaştı.

“ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK ALIŞVERİŞ YAPIYOR”

Black Friday kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı Türkiye’de bu yıl, erkekler kadınlardan daha fazla e-ticarette yer aldı. 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alışveriş edenlerin yüzde %53’ünü 25 – 44 yaş grubundan olan ziyaretçiler oluşturuyor. Alışveriş edenlerin yüzde 63’ü erkeklerden oluşuyor.

“TRENDYOL BLACK FRİDAY’DA İLK SIRADA YER ALDI”

Trade endüstrisinde Kasım ayında yapılan gösterimler 2018’den 2019’a %26 artış olduğunu gösteriyor. E-ticaretin günlük ortalama ziyaretçi sayısı 2.8 milyon iken, 25 Kasım ile başlayan Black Friday kampanyalarında, Trendyol 3.6 milyon haftalık gerçek ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Onu takip eden gittigidiyor 1.2 milyon, Morhipo 732 bin, aliekspress 634 bin, amazon.com.tr ise 629 bin ziyaretçi ağırladı. Ayrıca 2019 Black Friday haftasında (25 Kasım-1 Aralık) dijital reklamlarıyla en fazla gerçek kullanıcıya ulaşan ilk 3 marka Trendyol – Morhipo- Çiçek Sepeti oldu.