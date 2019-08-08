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08.08.2019 - 10:18

Bodrum’da benzersiz bir lüks alışveriş deneyimi sizi bekliyor

Nefes kesen doğasıyla Bodrum Yarımadası koylarının en büyüleyicisi Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin Oriental, Bodrum benzersiz tatil seçeneklerinin yanı sıra, Bodrum Yarımadası’nın en lüks alışveriş deneyimini sunuyor.

Bodrum’da benzersiz bir lüks alışveriş deneyimi sizi bekliyor

Dünya modasına yön veren ikonik markalar ve Türkiye’nin sektöründe lider markalarını bir araya getiren Mandarin Oriental, Bodrum’da plaj keyfinize kısa bir mola verip sofistike alışveriş noktalarını ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’deki ilk sezonluk butiğini Mandarin Oriental, Bodrum’da geçtiğimiz Mayıs ayında açan Chanel, ürün seçkisi olarak özel detaylara sahip Paris-New York Métiers d’Art koleksiyonundan parçaların ve Coco Beach De Chanel koleksiyonundan sportif stillerin yanı sıra, İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonundan sofistike görünümleri sunuyor.

İlhamını İstanbul ve Anadolu kültürünün eşsiz değerlerinden alan, başarısını dünya çapında ispatlamış Türk mücevher markası Gilan bu yaz resort mağazasında, her biri sıra dışı güzellikteki koleksiyonlarını sunuyor. İstanbul yaşam kültürünün sembolleri arasında güçlü bir yeri olan lale figürünün modern çizgilerle buluştuğu Tulipia Koleksiyonu’nun yanı sıra, müthiş bir aşkın simgesi olan Theodora Koleksiyonu da Mandarin Oriental, Bodrum misafirlerinin beğenisine sunuluyor.

Dünya markası saatlerin, en değerli mücevherlerin ve aksesuarların buluşma noktası olan Arte; Cartier, IWC, Greubel Forsey, Ulysse Nardin, Mont Blanc gibi global markaları bünyesinde barındırıyor. Lüks ve kalitenin adresi Arte, seçkin saat koleksiyonlarıyla bu yaz ziyaretçilerini Mandarin Oriental, Bodrum’daki mağazasına bekliyor.

Moda Vakko’dur mottosuyla, her sezon oluşturduğu temalarla modaya yön veren Vakko; kadın, erkek, kravat, gömlek, ayakkabı, çanta, couture, Mare ve Home koleksiyonlarından seçkin bir ürün yelpazesiyle Mandarin Oriental, Bodrum’da.

Sevan Bıçakçı’nın her biri zanaatkarlık harikası olan ve birçok ödüle layık görülen mücevherleri de Mandarin Oriental, Bodrum’daki mağazasında ziyaretçilerini bekliyor. Yapım süresince ressam, heykeltıraş, sadekâr, mozaik ve hattat gibi farklı disiplinlerden sıra dışı sanatçı ve zanaat ustalarının ellerinden geçen eserlerinin her biri aynı zamanda bize ortak paydamız olan efsaneleri hatırlatıyor ve onların güzelliklerini bize sunuyor.

Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın ortaklığında yeniden hayat bulan marka Sırmaison gümüşten altına, porselenden kristale kadar dünyaca ünlü birçok markanın çatal-bıçak takımlarını, yemek servislerini ve aksesuarlarını bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü Ercuis, Raynaud Limoges, Lalique, JL Coguet, Sambonet, Rosenthal gibi markalarla beraber toplamda 37 yabancı yedi yerli markayı tek bir çatı altında toplayan Sırmaison özel ürün yelpazesi ile Mandarin Oriental, Bodrum’da.

Sektöründe lider markalar arasında yer alan Adamo yenilikçi tasarımları ve detaycı yaklaşımıyla kurulduğu günden beri lüksün ve ihtişamın eşsiz dokunuşunu koleksiyonlarına yansıtıyor. Güncel trendlerin yakın takipçisi olan marka Mandarin Oriental, Bodrum misafirlerine özel olarak hazırlanan kürk koleksiyonu ve geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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