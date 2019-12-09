Boğa burcunun olumlu yönleri nelerdir?

Boğa burcu olumlu yönleri arasında duygusal olmak gelir. Boğa burcu sabit bir burç olsa da duyguları sonuna kadar hissetmekten ve duygularını göstermekten hiç korkmaz.

Oldukça tenseldir. Bir boğa konuşurken sizin ile sürekli temas halinde ise buna şaşırmamalısınız. Boğa burcu olumlu yönleri arasında şefkatli olması da vardır.

Bu huy onun duygusal yönünden gelir. Boğa burcu hayatındaki herkese sıcak davranır ve oldukça hassastır. Bu bazen onun üzülmesine sebep olan nedenlerin başında gelir.

Boğa burcu olumlu yönü olarak yaptığı işlerin istikrarlı oluşu gösterilebilir. Boğa burcunun yaptığı işler kalıcı ve sabittir.