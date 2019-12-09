Boğa burcunun olumsuz yönleri nelerdir?
Astrolog Tuğba Karadayı boğa burcunun tüm olumsuz yönlerini PembeNar'a anlattı.
Boğa burcu sabit özellikler gösteren toprak grubu üyesi bir burçtur. Bu burç grubu değişimlerden ve risk almaktan hoşlanmayan bir burç grubudur.
Boğa burçları da bu grubun özelliklerini gösterir. Boğa burcu olumsuz özellikleri arasında sabit fikirliğiği ilk başta gelebilir. Boğa burcu olumsuz yönü olan sabit fikirliliğinde oldukça ısrar edebilir.
Fikirlerini değiştirmek zordur, boğa burçları oldukça inatçı olabilir.
Boğa burçları olumsuz yönleri arasında pasif davranışları sayılabilir. Bazı durumlarda pasif kalmayı tercih edebilir ve istediklerini ifade edemeyebilirler.
Boğa burçları yapıları gereği alıcı durumdadır. Bu durum bazen onların bencil olarak sayılmasında büyük rol oynar. Bu yüzden boğa burçları olumsuz özelliklerinde bencillikte gösterilebilir.