Bronşit nedir, neden olur? Bronşite ne iyi gelir, nasıl geçer? Bronşite kökten çözüm

Bronşit soğuk algınlığı ve grip ile ortaya çıkan viral bir enfeksiyondur. Bronşitin diğer belirtisi akciğer intihaplanması, akciğerde mukus birikimi, ateş, yorgunluk ve boğaz ağrısıdır. Islak ve kuru öksürükle kendini gösterir. Balgamlı bir öksürüğe de neden olabilir, balgamın rengi şeffaftır eğer sarı, gri ya da yeşilimsi bir renkte balgam çıkarıyorsanız bu bakteriyel bir enfeksiyon belirtisidir.

Bronşit akut ve kronik olarak 2 farklı şekilde karşımıza çıkar. Akut bronşit, grip, kızamık, boğmaca, tifo gibi hastalıklarla kendini gösterir, nefes alıp vermede zorlanılırken kronik bronşit ise intihaplaşmayla ortaya çıkar, öksürük aylarca devam eder.

Bronşitte ne zaman doktora gidilmeli?

• Nefes alıp verirken göğüste hırıltı varsa

• Ateşiniz en az 5 gündür geçmiyorsa

• Öksürüğünüz çok şiddetli ve balgamlıysa

• Öksürüğünüz 3 hafta boyunca geçmiyorsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Bronşite iyi gelen gıdalar nelerdir?

C vitamini

C vitamini içeriğindeki güçlü antioksidan ile bronşitten kurtulmanıza yardımcı olur. C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, maydanoz, kekik, koyu yapraklı sebzeler, brokoli, lahana, portakal, mandalina, elma, nar, kivi, çilek gibi gıdaları tüketebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak viral ve bakteriyel enfeksiyonları geçiren doğal bir antibiyotiktir. Sarımsak tüketimi arttırılarak enfeksiyonla mücadelesinde vücudunuza destek olabilirsiniz.

Zencefil

Zencefil ishal, hazımsızlık, mide ağrısı gibi gastrointestinal semptomların tedavisine yardımcı olur. ayrıca, intihap önleyici özelliği ile akut bronşit tedavisinde kullanılır. Kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı içebilirsiniz.

Zerdeçal

Zerdeçal anti inflamatuar özelliğinden dolayı, bronşite iyi gelir. 1 bardak sütün içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve kaynatın. Bu karışımı günde 2-3 kere için. Gece uyumadan yarım saat önce içmeniz nefes tıkanıklıklarınızı engeller.

Nane

Nane içinde bulunan mentol ile akciğerlerdeki mukus birikimi kırar ve öksürük yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

Mantar

Shiitake, reishi ve maitake mantarları doku hasarını azaltarak akciğerlerin iyileşmesini sağlar. Bu mantarlar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve viral hücreleri yok eder.

Tuzlu su

Tuzlu suyla gargara yapmak bronşite iyi gelir. Boğazda biriken balgamı temizler ve nefes borusunu açar. Ayrıca, boğaz intihabını yatıştırır.

Bal

Doğal antibiyotik olduğundan bal bronşlardaki intihabı azaltır. Balı limon ve zencefille karıştırarak tüketmeniz daha etkili sonuçlar verir. Aynı zamanda soğan suyu ile balı karıştırmak da bronşları açar.

Soğan

Soğan balgam söktürücü etkiye sahiptir. Soğan yemek veya 1-2 çay kaşığı soğan suyu içmek bronşların açılmasını sağlar.

Susam

Susam tohumu göğüs ağrılarına ve bronşite oldukça faydalıdır. 1 kaşık susam, 1 çay kaşığı keten tohumu ve 1 tutam tuzu bal ile karıştırın. Bu karışımı günlük olarak tüketin.

Su

Bol miktarda su tüketmek bronşit tedavisinde oldukça etkilidir. Su balgam çıkarmaya yardımcı olur ve vücuttaki intihabı daha rahat dışarı atar.

Epsom (İngiliz) tuzu

Küvetinizi sıcak su ile doldurun ve 2 su bardağı epsom tuzu ekleyin. Epsom tuzu akut bronşitin ortaya çıkardığı semptomları kontrol altına alır. Bu tedaviyi haftada 2-3 kere tekrar edin.

Okaliptüs

Okaliptüs buharı öksürüğe çok iyi gelir. Okaliptüsün antiseptik etkisi bronşit için fayda sağlar, balgam söktürücü özelliği ile boğazı ferahlatır. Okaliptüsü ağız yoluyla alabileceğiniz gibi bitki çayı olarak da tüketebilirsiniz.

Isırgan otu

Isırgan otu kökü ya da suyunu bal ve şekerle karıştırıp tüketmek bronşit ve astıma çok iyi gelir.

Su teresi otu

2 gr kuru su teresi otu ile 1 bardak suyu demleyip bir süre bekletip yemeklerden sonra 1 bardak için. Bronşite karşı oldukça faydalıdır.

Ayrık otu

Solunum yolu rahatsızlıklarında ve enfeksiyonlarda kullanılan bir bitkidir. İçerdiği E vitamini sayesinde solunum yolları intihaplarına çok iyi gelir.

Karaturp kökü

Karaturp soyup doğrayın ya da rendeleyin ve suyu çıkararak için. Günde 1 fincan içebilirsiniz. Suyunu sıktıktan sonra birkaç saat buzdolabında bekletirseniz içerisine şekerde katabilirsiniz.

Ihlamur çiçeği

Balgam çıkarılmasına faydalı bitkilerden birisi de ıhlamur çiçeğidir. 1 tatlı kaşığı ıhlamur çiçeği 1 bardak kaynar suda demleyin biraz bekledikten sonra için. Bu kür tarifi ile balgam çıkarmanız kolaylaşacaktır. Günde birkaç kez tüketebilirsiniz.

Rezene

1 tatlı kaşığı rezenenin üzerine bir bardak kaynar su dökerek 15 dakika kadar demleyin, günde birkaç kez içebileceğiniz rezene çayı sayesinde balgamlı öksürünüz geçecektir.

Melisa otu

Melisa otu, oğul otu ve balı karıştırarak macun haline getirin. Bronşite karşı tüketebileceğiniz bu tarif, nefes darlığı çeken hastalar için de oldukça rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

İngiliz muzu

İngiliz muzunu kurutulmuş olarak 1 tatlı kaşığını kaynar suya katın ve demleyin. Soğuduktan sonra için.

Bronşit için püf noktalar

• Ellerinizi sık sık yıkayın.

• Bol bol su için.

• Badem yiyin.

• Sigara ve alkol içmeyin.

• Bol bol dinlenin.

• Kokulu mum ve oda spreylerinden kaçının.

• Kirli hava olan yerlerde bulunmayın.

• Havadaki nem oranını arttırın, nemlendirici kullanabilirsiniz.