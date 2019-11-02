Bu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!

Günün yoğun temposu, bozuk uyku düzeni ya da yetersiz beslenme... Hep olduğunuzdan daha yorgun ve solgun gözüküyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. Hayatınıza belli düzenlemeler getirerek daha enerjik olmanız mümkün.

Yeşil sebzeleri tüketin

Yeşil sebzeler iyi bir antioksidan kaynağıdır. Verimli içsel enerji üretiminde büyük rol oynayan birçok farklı vitamin ve mineral içerir. Vücudun hücrelerine ve dokularına oksijen iletimini sağlamak açısından büyük önem taşır.

Yeşil çay için

Yeşil çay, enerji seviyemizi arttırırken aynı zamanda sakinleşmemizi sağlayan aminoasit içermektedir.

Demir seviyenizi öğrenin

Sağlıklı kırmızı kan hücreleri yeterli sayıda olmadan vücudunuz yeterli oksijen alamaz. Bu da sürekli yorgun ve bitkin hissetmenize neden olur. Demir eksikliği kadınlar arasında en yaygın görülen değer eksikliklerinden biri.

Yürüyüş yapın

Her gün yürüyüş yapmak dinlenirken bile kilo vermenizi sağlayacak şekilde metabolizma hızınızı artırır. Enerji verir. Yürüyüş yaparken mutluluk hormonu olan endorfin salgılarsınız ve böylece kendinizi rahatlamış hissedersiniz.

Uyku düzeni oluşturun

Her gün yeteri miktarda uyumak vücut sağlığı açısından oldukça önemlidir. Vücudunuza kendini dinlendirmesi için izin vermelisiniz.

Olumsuzluklara kendinizi kapatın

Kendinizi daha mutlu ve enerjik şeylere maruz bırakın. Sizi neyin mutlu ettiğini bulup onun peşinden gidin.