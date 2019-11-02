Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGüzellikBu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!
02.11.2019 - 10:17 |

Bu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!

Günün yoğun temposu, sağlıksız diyetler, yorgunluğa daha eğilimli vücutlar ve soluk yüzlere sebep oluyor. İşte daha enerjik gözükmenin yolları...

Bu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!

Günün yoğun temposu, bozuk uyku düzeni ya da yetersiz beslenme... Hep olduğunuzdan daha yorgun ve solgun gözüküyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. Hayatınıza belli düzenlemeler getirerek daha enerjik olmanız mümkün. 

Yeşil sebzeleri tüketin

Yeşil sebzeler iyi bir antioksidan kaynağıdır. Verimli içsel enerji üretiminde büyük rol oynayan birçok farklı vitamin ve mineral içerir. Vücudun hücrelerine ve dokularına oksijen iletimini sağlamak açısından büyük önem taşır.

Yeşil çay için

Yeşil çay, enerji seviyemizi arttırırken aynı zamanda sakinleşmemizi sağlayan aminoasit içermektedir.

Demir seviyenizi öğrenin

Sağlıklı kırmızı kan hücreleri yeterli sayıda olmadan vücudunuz yeterli oksijen alamaz. Bu da sürekli yorgun ve bitkin hissetmenize neden olur. Demir eksikliği kadınlar arasında en yaygın görülen değer eksikliklerinden biri.

Yürüyüş yapın

Her gün yürüyüş yapmak dinlenirken bile kilo vermenizi sağlayacak şekilde metabolizma hızınızı artırır. Enerji verir. Yürüyüş yaparken mutluluk hormonu olan endorfin salgılarsınız ve böylece kendinizi rahatlamış hissedersiniz.  

Uyku düzeni oluşturun

Her gün yeteri miktarda uyumak vücut sağlığı açısından oldukça önemlidir. Vücudunuza kendini dinlendirmesi için izin vermelisiniz.

Olumsuzluklara kendinizi kapatın

Kendinizi daha mutlu ve enerjik şeylere maruz bırakın. Sizi neyin mutlu ettiğini bulup onun peşinden gidin.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Zamansız Ceketler

Zamansız Ceketler
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Herkesin dikkatini çekebileceği adımlar atabilirsiniz. Ancak evdeki konuları da ihmal etmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir. Aşırı hırslı olmamaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz. Depresif koşullar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Oğlak’ta ilerliyor. Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha sorumlu ve girişken olabilirsiniz. Aşkta yüksek beklentilere dikkat etmelisiniz. Abartılı olmamak daha iyi.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular için yeni nedenler bulabilirsiniz. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Filiz Has
Filiz HasKülotlu Çoraplar Sahaya İndi!
Merve Yılmaz Çelik
Merve Yılmaz ÇelikSinemanın Mabetleri...
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımTansiyona Yükseliği Nedenleri
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Abatay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AbatayBadem Göz Estetiği
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan Üneyİktidarsızlık Psikolojik midir?
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebeklerde Pişik
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakYeme Bozukluğu Hakkında
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKaliteli Yaşam Nedir?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluÜlkemizin yeni yıllık haritası
Nesrin Sürer
Nesrin SürerGençliğin Sırrı!
En Çok İzlenen Videolar
Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?
Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?
Endometriozis nedir?Endometriozis nedir?
Radyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisiRadyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Megan Markle'ın güzellik sırları

Megan Markle'ın güzellik sırları

Bu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!

Bu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!

Tüylü trend!

Tüylü trend!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Sıradaki Haber