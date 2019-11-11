Bugün dolunay var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Boğa burcunda dolunay gerçekleşiyor. (16:34) Dolunaylar sonuçları ve bize yansıma yaratan durumları anlatır. Önemli değerlendirmeler özellikle somut alanda, parasal konularda sonuçlar içindeyiz. Karşılıklı işler, paylaşımlar açısından hassas düşünebiliriz. Sabah saatlerinde uzun vadeli işler üzerinde durmak faydalı olacak.

Nelerden kaçınmalı? Önemli kararlar ve nihai durumlar içindeyiz ancak çok hızlı düşünmek ya da harekete geçmek pek kolay değil. Özellikle öğle saatlerinde pazarlıklar zorlanabilir. Karşılıklı konularda taviz vermek ya da isteklerimizin yerine gelmesini beklemek yolu ile hareket etmek mümkün olmayabilir. Bugün değer verdiğimiz, istikrarlı olmasını istediğimiz konulara fazlası ile zaman ayırabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Hareket Bugün ani gelişmelere ve farkındalıklara hazır olalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan ani değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.