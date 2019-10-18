Havaların soğuması ile ayaklarımızı sıcak tutan çoraplara sevgi dolu bir dönüş yaptık. Çorap ayaklarımızı sıcak tutmasının yanı sıra teri çekmesi, ayağı koruması, rahatlık hissi vermesi gibi sağlık açısından da yararları olan en önemli giyim parçalarından biri. Ancak bunlara ek olarak çok güzel de bir aksesuar aslında. Günümüzde değişik model, renk ve uzunlukta çoraplar bulmak oldukça kolaylaştı.

Günlük çoraplar, yürüyüş çorapları, dağcılık çorapları, su geçirmez çoraplar, ısıtmalı çoraplar, parmaklı çoraplar, sentetik çoraplar, yün çoraplar gibi sayabileceğimiz çok sayıda çorap türü de son yıllarda hayatımızda büyük yer kaplamaya başladı. Yapılan aktivite ve giyilecek yere göre seçilen çorapların hayat kalitenize ne kadar etki ettiğinin farklında mısınız bilmiyorum ama yerine göre doğru seçilen çorabın yaşam kalitenizi arttırdığı bir gerçek. Bütün gün tüm ağırlığınızı taşıyıp, oradan oraya koşuşturan ayaklarınıza özen göstermeniz hayat akışınız içinde sizi çok rahatlatacak ve karşılığında daha uzun süre verimli ve keyifli zaman geçirebileceksiniz. Bu sebeple aman çorap seçerken dikkatli olun.

Çorap alırken daima ayak yapınıza ve ayak numaranıza uygun çorapları tercih edin.

Kaliteli çorap ayak sağlığınız için önemli.

Dikişli çoraplara dikkat. Dikişli çorap alırken sağlamlığından emin olun ki, istenmeyen manzaralara maruz kalmayın.

Ürün içeriklerine bakın, sağlığı tehdit eden boya ya da malzeme kullanılmayan çorapları tercih edin.

Kendi cinsiniz için üretilen çoraplar giymeye özen gösterin.

Mevsime göre çorap almaya özen gösterin.

Tarzınıza uygun çoraplar alın.

Lastiği ne çok sıkı ne de fazla bol çoraplar almayın.

Çorabın yumuşaklığına mutlaka bakın.

Sıcak ayaklarla soğuk kış günlerine hazırlanın. Kendinize değişik değişik çoraplar satın alın. İşlevsel olarak bütün özelliklerinden emin olduğunuz ama aynı zamanda da görsel olarak zevkinize de uygun bulduğunuz çoraplar seçin. ‘Aman ya çorap bu zaten görünmüyor’ düşüncesi ile sakın çorap almayın da giymeyin de. Siz görüyorsunuz yeterli değil mi? Son olarak ayağı sıcak olan kişi üşümez ve hasta olmaz bunu da sakın unutmayın.

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