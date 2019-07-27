Erkekleri Kaçıran Kıyafetler

Nasıl ki kadınları kaçıran kıyafetler var, aynı şekilde erkeklerin de gördükleri anda aniden kaçma eğilimi gösterdiği kıyafetler çok sayıda. Kadınlar erkeklere göre bu giyim kuşam işlerinden çok daha iyi anladıklarına emin olduklarından, giydikleri kıyafetlerin çok başarılı olduğuna ve kendilerine yakıştığına her daim eminler.
Hep diyorum, bir kıyafeti çok beğenebilirsiniz. Ki sadece kıyafet değil, bir makyaj stili, aksesuar ya da çanta çok ilginizi çekebilir. Ancak sizin beğeniyor olmanız bu kıyafet ya da aksesuarların kesinlikle size yakışacağı anlamına gelmiyor. Beğendiğiniz şeyleri satın almadan önce mutlaka deneyin ve kendinize yakıştığına eminseniz satın alın.
Hazırsanız erkekleri ışık hızıyla kadınlardan uzaklaştıran kıyafetlere bir göz atalım.
Bahçıvan tulum
Cici kız stili-Barbie pembesi
Şalvar
Gece elbisesi altına ince çorap
Leopar desenli kıyafetler
T-shirt elbiseler
Bol ve karışık desenli elbiseler
Gri eşofman altı & eşofman takımı
Ugg botlar
Düşük bel pantolonlar
Uzun kollu body üzerine gece elbisesi
Yırtık Kıyafetler
Çiçekli böcekli tokalar
Platform uzun çizmeler
Transparan kıyafetler
Tayt üzerine şort
Çok dekolte bluzlar
Rengarenk ve simli makyaj
Bel Çantası
Çok yapılı saçlar
Talihsiz saç bantları
Bilek hizasında botlar
Heybe çantalar
Kasket
Simli spor ayakkabılar
İmitasyon çantalar
Çok fazla takı
Uzaylı Zekiye stili kıyafetler
Peruk
Tütüler
Kenarı fırfırlı çoraplar
Terlik & sandalet
Şeffaf sütyen askıları
Yüze yapıştırılan taşlar
Lateks Pantolonlar
Aman kızlar hemen gidip gardırobunuza bakın ve eğer bu kıyafet ya da aksesuarlardan bulursanız sessizce hepsini toplayın ve imha edin.