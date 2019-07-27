Erkekleri Kaçıran Kıyafetler

Nasıl ki kadınları kaçıran kıyafetler var, aynı şekilde erkeklerin de gördükleri anda aniden kaçma eğilimi gösterdiği kıyafetler çok sayıda. Kadınlar erkeklere göre bu giyim kuşam işlerinden çok daha iyi anladıklarına emin olduklarından, giydikleri kıyafetlerin çok başarılı olduğuna ve kendilerine yakıştığına her daim eminler.

Hep diyorum, bir kıyafeti çok beğenebilirsiniz. Ki sadece kıyafet değil, bir makyaj stili, aksesuar ya da çanta çok ilginizi çekebilir. Ancak sizin beğeniyor olmanız bu kıyafet ya da aksesuarların kesinlikle size yakışacağı anlamına gelmiyor. Beğendiğiniz şeyleri satın almadan önce mutlaka deneyin ve kendinize yakıştığına eminseniz satın alın.

Hazırsanız erkekleri ışık hızıyla kadınlardan uzaklaştıran kıyafetlere bir göz atalım.

Bahçıvan tulum

Cici kız stili-Barbie pembesi

Şalvar

Gece elbisesi altına ince çorap

Leopar desenli kıyafetler

T-shirt elbiseler

Bol ve karışık desenli elbiseler

Gri eşofman altı & eşofman takımı

Ugg botlar

Düşük bel pantolonlar

Uzun kollu body üzerine gece elbisesi

Yırtık Kıyafetler

Çiçekli böcekli tokalar

Platform uzun çizmeler

Transparan kıyafetler

Tayt üzerine şort

Çok dekolte bluzlar

Rengarenk ve simli makyaj

Bel Çantası

Çok yapılı saçlar

Talihsiz saç bantları

Bilek hizasında botlar

Heybe çantalar

Kasket

Simli spor ayakkabılar

İmitasyon çantalar

Çok fazla takı

Uzaylı Zekiye stili kıyafetler

Peruk

Tütüler

Kenarı fırfırlı çoraplar

Terlik & sandalet

Şeffaf sütyen askıları

Yüze yapıştırılan taşlar

Lateks Pantolonlar

Aman kızlar hemen gidip gardırobunuza bakın ve eğer bu kıyafet ya da aksesuarlardan bulursanız sessizce hepsini toplayın ve imha edin.

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