Kadınları Kaçıran Kıyafetler!

Eskiden üzerinde çok fazla düşünülen bir konu olmayan giyim, son yıllarda giyim parçalarının ve aksesuarların çeşitlenmesi ve ulaşılabilir olması ile gündemi oluşturan en önemli konulardan biri haline geldi. Artık herkes giyim konusunu ciddiye almaya, modaya uymaya, kombinler yapmaya ve ‘ay acaba yarın ne giysem’ diye düşünmeye başladı. Tabi bu süreçle birlikte hem çok beğendiğimiz hem de ‘yok artık’ dedirten görüntülerle sıkça karşılaşmaya başladık.
Böyle zor bir adaptasyon süreci dahilinde kafa karışıklıkları da arttı. Ve siz ne derseniz deyin kadın erkek ayırımı olmadan giyildiğinde karşı tarafı kendinden koşarak uzaklaştıran kıyafetler var. Kimileri bilinçsizce sadece giyinmek olsun diye bu talihsiz kıyafetleri giyerken, kimileri de maalesef kendisine yakıştığını düşündüğü için giyiyorlar.
Peki kızları erkeklerden kaçıran kıyafetler neler biliyor musunuz?
İyiden kötüye ya da kötüden iyiye gibi bir sıralama olmadan kötülük derecesi olarak birbiri ile yarışan örneklerden birkaçı geliyor.
Kısa kollu gömlek
Askılı t-shirt / atlet
Büyük tokalı kemer
Beyaz çorap
Bel çantası
Deri pantolon
Desenli, çiçekli böcekli ayakkabılar
Mini şort
Sivri ve küt burun ayakkabılar
Parlak kumaştan üretilen giysiler
Skiny Jeans
Terlik ve sandalet
Baskılı ya da çizgi film karakterli Boxer
Çok fazla takı ve aksesuar
Derin V yaka
Kargo şort
Çok bol kıyafetler
Aynı kumaştan kravat ve mendil
Slogan baskılı t-shirtler
Formalar
Aşırı parfüm kullanımı
Şimdi bir bakın bakalım bunlardan herhangi biri sizin gardırobunuzda var mı?
Varsa kimseye söylemeden, sessizce imha edin!