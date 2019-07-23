Kadınları Kaçıran Kıyafetler!

Eskiden üzerinde çok fazla düşünülen bir konu olmayan giyim, son yıllarda giyim parçalarının ve aksesuarların çeşitlenmesi ve ulaşılabilir olması ile gündemi oluşturan en önemli konulardan biri haline geldi. Artık herkes giyim konusunu ciddiye almaya, modaya uymaya, kombinler yapmaya ve ‘ay acaba yarın ne giysem’ diye düşünmeye başladı. Tabi bu süreçle birlikte hem çok beğendiğimiz hem de ‘yok artık’ dedirten görüntülerle sıkça karşılaşmaya başladık.



Böyle zor bir adaptasyon süreci dahilinde kafa karışıklıkları da arttı. Ve siz ne derseniz deyin kadın erkek ayırımı olmadan giyildiğinde karşı tarafı kendinden koşarak uzaklaştıran kıyafetler var. Kimileri bilinçsizce sadece giyinmek olsun diye bu talihsiz kıyafetleri giyerken, kimileri de maalesef kendisine yakıştığını düşündüğü için giyiyorlar.



Peki kızları erkeklerden kaçıran kıyafetler neler biliyor musunuz?



İyiden kötüye ya da kötüden iyiye gibi bir sıralama olmadan kötülük derecesi olarak birbiri ile yarışan örneklerden birkaçı geliyor.



Kısa kollu gömlek

Askılı t-shirt / atlet

Büyük tokalı kemer

Beyaz çorap

Bel çantası

Deri pantolon

Desenli, çiçekli böcekli ayakkabılar

Mini şort

Sivri ve küt burun ayakkabılar

Parlak kumaştan üretilen giysiler

Skiny Jeans

Terlik ve sandalet

Baskılı ya da çizgi film karakterli Boxer

Çok fazla takı ve aksesuar

Derin V yaka

Kargo şort

Çok bol kıyafetler

Aynı kumaştan kravat ve mendil

Slogan baskılı t-shirtler

Formalar

Aşırı parfüm kullanımı



Şimdi bir bakın bakalım bunlardan herhangi biri sizin gardırobunuzda var mı?



Varsa kimseye söylemeden, sessizce imha edin!

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