Saçlarım Şekil, Önümden Çekil!

Hanımlar şimdiden haberiniz olsun bu sonbahara göz alıcı ve kişiye özel saç aksesuarları ile bomba gibi gireceğiz. Büyük ve parlak tokalar, saç bantları, eşarplar, küçük ya da büyük halka ve zincirler, cüretkar ve dikkat çekici saçlar yeni sezonda en az kıyafetler kadar konuşuluyor olacak.

Uzun yıllardır zaten yapılı ve fazla şekillendirilmiş saçlar rağbet görmediği gibi çok uzunca bir süre daha gündemde olmayacağa benziyor. Yapılmış olsa bile doğal görünüme uyan ve sade saçlar biliyorsunuz ki çok moda. Bu yeni sezonda daha da günlük ama kişinin kendince tasarladığı saç modelleri ve kullandığı kendine özgü aksesuarları ile taçlanacak olan saç modası herkese yeni fikirler ve hayata farklı bir bakış açısı getirecek.

80’lerin şiddetli etkisini kıyafetler kadar saçlarda ve saç aksesuarlarında kadife, saten, çivili ve klasik görünümlü saç bantlarıyla göreceğimiz bu yıl hem retro hem de modern görünümlü saçlarla ortalarda gezeceğiz. Klasik görünümlü saç aksesuarları da bir süredir tozlanmış durdukları raflardan çıkacak ve başlarımızın tacı olacaklar.

Saçlar için bu denli iddialı bir döneme girerken, saç stilinizi değiştirmekten korkmayın. Yıllardır alıştığınız saç modellerini bir kenara bırakın ve sizi tamamen yenilenmiş hissettirecek yeni modellere hemen bakmaya başlayın.

Çok kısa olmayan saçlar bu sezon dağınık bir şekilde tepeden toplanacak ya da Eylül ayına kadar hala açık ve dalgalı olacaklar. Eylül itibari ile geriye taranıp ıslak görünümle düzleşecekler ya da yukarıdan at kuyruğu yapılıp sağa sola sallanacaklar. Örgü saçlar yine her zaman olduğu gibi popüler olacak.

Her ne şekilde olursa olsun bütün saçlar büyük klips tokalarla süslenecek. Hem de sadece bir tane değil, birçoğunu aynı anda takan birçok kişiyi görünce bu akımdan korkmayıp, istediğiniz tokayı takıp sokağa çıkmanın keyfini sürmeye başlayacaksınız. Sakın ‘ben duymadım’ demeyin, bu yıl saçlar ve saç aksesuarları çok konuşulacak.

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