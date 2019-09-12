Sonbaharın İlham Kaynağı

Sonbahar modası yeni bir döneme girişin, hayat ile ilgili belli kararların alınıp hayata geçirilişinin ve yepyeni başlangıçların modern tablosunu en görkemli şekilde sunmaya hazırlanıyor. Hayat büyük bir koşuşturma halinde devam ederken kıyafetler, yemekler, mekanlar ve aktiviteler tesadüfen şekilleniyor gibi görünseler de aslında hepsi planlı bir bütünün büyük bir ahenk içinde birbirine bağlı renkli kurdelelerinin gökkuşağını oluşturmasının fotoğrafı olarak hayatın bir köşesine kaydediliyorlar.

Önceki yazılarımda olduğu gibi gelecek yazılarımda da sonbahar ve kış trendlerinin detaylarını paylaşıyor olacak olsam da sonbaharla başlayıp kışla devam edecek bu yeni dönemin ana fikrinin ortaya çıkış kaynağı olan ana fikrin üzerinde durmam gerektiğine inanıyorum. Bu yıl hem astrolojik açıdan hem de dünyanın geldiği noktanın bizi yönlendirdiği yollar açısından çok önemli. Bu yıl dünya üzerinde hem açılım, bilgiye ulaşma, kendin olma, geleceğini şekillendirme konularında herkesin harekete geçtiğini gözlerimizle göreceğimiz hem de hayata ve insanlara olan bakış açılarımızın tamamen değiştiğine şahit olacağımız bir yıl. Bu manevi geçiş dönemi kuşkusuz modaya, yemeğe, tatile, kişisel hobilere de bambaşka bir bakış açısı ve hareket getirecek.

Bu şahane değişim olurken moda nasıl bir yola giriyor dersiniz? Hemen söylüyorum son yılların salaşlığını ve bakımsızlığını bir yana bırakıp çok daha şık, bakımlı, özenli ama bir o kadar da rahat, sıcak, samimi ve kişiye özgü bir rotaya yönelecek. Daha az tüketim odaklı, daha çok üretme hedefli, daha sakin ama daha klas ve kesinlikle ruhun yansımasına olanak sağlayan bir hal alacak. Sıcacık örme kazakları kumaş pantolon ya da desenli güzel eteklerle birleştirirken, şık bir kabanla tamamlayacağımız tatlı bir mevsim olacak. Kocaman şalları atkı gibi kullanırken, rahat olduğu için çirkinliğine artık katlanmayacağımız bot ve çizmelerle yollarda yürüyeceğimiz, her bir parçanın konfor, rahatlık ve kullanışına gösterdiğimiz özeni renk, kesim ve kalitesine de göstereceğimiz bu süreç hepimize derin ve oksijen dolu bir nefes aldıracak.

Sonbahar alışverişleri çoktan başlamışken, yeni alacağınız parçaları sıcak renklerden, şıklıktan asla ödün vermeyen modellerden, sıradanlıktan uzak çizgilerden ama mutlaka kendi stilinize hitap edenlerden seçin. Giyim, aksesuar ya da ayakkabı her ne alırsanız alın, bu ürünleri evde bulunan başka parçalarla bir araya getirdiğinizde fark yaratabileceğiniz, kullanma ve bakımı size yük olmayacak, sıkça giyseniz dahi sıkılmayacağınızdan emin olduğunuz seçeneklerden yana kullanmaya özen gösterin. Kendinize yakıştığına inandığınız yeni aksesuarlarla bir ressamın tablo yapması gibi renkleri yan yana deneyerek gözünüze güzel gelen farklı birleşimleri hayata geçirmeyi deneyin. Kendiniz bu süreci muhteşem yaşarken, bunu başkalarına hava atmak için değil ilham olmak için kullanmaya özen gösterdiğinizde, bu ışıltının nasıl da hızla yayılıp geleceği aydınlattığına şahit olacaksınız.

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