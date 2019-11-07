Yaza tamamen elveda dediğimiz ama kışa da henüz tam olarak girmediğimiz bu sonbahar günlerinin en gözde parçalarından trençkotlar ortaya çıkmaya başladı bile. Su geçirmez kumaştan üretilmiş ve içi astarlı pardösü olarak tanımlayabileceğimiz trençkotlar bu havada birçok kombinin en güzel tamamlayıcısı. Son yıllarda farklı kesimlerde, farklı renk ve uzunluklarda trençkotlara mağazalarda daha sık rastlar olduk. Dört mevsimin yaşandığı ender lokasyonlardan birinde bulunan ülkemizde mevsim değişiklikleri sıkça yaşandığından aslında toplumca hava şartlarına göre giyinme konusunda oldukça tecrübe sahibiyiz.

Çalışan kesim için hem takım elbise ya da ceket üzerine giyilebilen, hem günlük hayatta hemen hemen her kombinle muhteşem bir uyum içinde kullanılabilen ne çok sıcak tutan ne de üşüten trençkotlar özellikle şehir yaşamında hayatı kolaylaştıran önemli parçalar. Tek parça bir elbise üzerinde muhteşem göründüğü gibi, kot pantolon ve kazak üzerinde de aynı etkiyi yaratabilen bu pardösüler hem kadınların hem de erkeklerin hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra her daim şık bir görüntü sağlamalarından dolayı da sıkça tercih ediliyorlar.

Yeni bir trençkot almak üzereyseniz, her kıyafetinize uyum sağlaması açısından tercihinizi bej, deve tüyü rengi ya da gri den yana kullanabilirsiniz. Zariflik ve şıklığın yansıması olan trençkotları günlük hayatınıza daha fazla adapte edebilir, her daim şık ve zamansız bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

Kısa boylu ve zayıfsanız, kısa trençkotlar daha uzun görünmenizi sağlarlar. Orta boy olan ve klasik trençkot dediğimiz görünümde ve hemen hemen her vücut şekline uyum gösteren seçenekleri gözü kapalı satın alabilirsiniz desem yalan olmaz. Uzun trençkotları topuklu ayakkabı ya da topuklu çizme/bot kombini ile giydiğinizde herkesin size ağzı açık bakacağından emin olabilirsiniz. Boy konusundan daha önemli olanbir başka konu ise yaka genişliği. Yaka genişliği trençkotu giyen kişinin kilolu ya da zayıf görünmesine etki ettiğinden, kilolu kişilerin çok geniş yakalı trençkotları tercih etmemeleri gerekir.

Eğer spor bir giyim tarzınız varsa klasik trençkotlar yerine daha casual modellere yönelmenizde fayda var. Etek ya da elbise üzerine giyilen trençkotun her zaman etek ucu ile aynı uzunlukta ya da etekten daha uzun olması gerektiğini unutmayın. İnce bir görüntü için trençkotunuzun düğmelerinin iliklenmiş ve kemerinin bağlanmış olması gerekir. Trençkotunuzu maksi etek ve elbiseler, bol pantolonlar ve uzun hırkalar ile kombinlememeye özen gösterin. Kullanım yerine ve şartlara bağlı olarak boynunuza bir şal bağlayabilir, ayağınıza farklı tarzlarda ayakkabı ve botlar giyebilir, farklı aksesuarlarla görüntünüzü değiştirebilirsiniz.



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