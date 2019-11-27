Bunları yaparak daha genç görünün!

Yaş aldıkça oluşan cilt problemleri ya da vücut deformasyonlarını engellemek adına bazı önlemler almanız gerekir. Bu yöntemleri alışkanlık haline getirdikçe yaş alma etkilerini azaltacaksınız.

1. Dengeli beslenme

Doğru ve sağlıklı besinler seçmek, hem sağlığınızı hem de cildinizi olumlu yönde etkiliyor. Ispanak, lahana, domates gibi sebzeler ve C vitamini bakımından zengin besinler cildiniz için oldukça doğru bir tercih olacak. Çinko bakımından zengin deniz ürünleri akne ve yağlı cilt problemleri ile savaşmanızda size yardımcı olacak.

2. Ellerinizi yüzünüzden çekin

Gün içinde sürekli yüzünüze dokunmak, ellerinizdeki mikropları yüzünüze taşıdığından hem cilt sağlığınız hem de genel sağlığınız için oldukça yanlış bir davranış. Ellerinizi yüzünüzden uzak tutarak cildinizin doğal dengesini koruyun.

3. Daha az mimik

Mümkün olduğunca daha az mimik kullanın. Sinirlendiğinizde kaşlarınızı çatmamaya özen gösterin çünkü bu davranış kaşlarınız arasında kırışıklıklara neden oluyor. Olumsuz duygulara eşlik eden yüz ifadelerden uzak durun.

4. Günlük bakım

Günlük cilt bakımınıza özen göstererek; cilt temizliği ve nemlendirilmesine önem verin. Tercihlerinizi anti-aging içerikli ürünlerden yana kullanın.

5. Yüz yogası

Yüz yogası yaparak, yüz kaslarınızı çalıştıracağı için daha sıkı ve daha diri bir cilde sahip olabilirsiniz.

6. Güneşten koruma

Her sezon yüzünüzü güneşin zararlı etkilerinden korumak için SPF'li ürünler kullanarak cildinizin yıpranmasını engellemelisiniz.

7. Egzersiz yapın

Egzersiz yapmak sizi hem daha iyi hissetirecek hem de vücudunuzu zinde tutacak.