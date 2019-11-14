Sanılanın aksine yalnızca kadınların problemi olmayan, erkeklerin de çoğunluğunda baş gösteren ilk gece korkusunun evliliğinizin kabusu olmaması sizin elinizde…

Toplumda azımsanmayacak oranda çok olan sorun çözümsüz değil. “İlk gece korkusu” ya da “cinsel ilişkiye girme korkusu” olarak bilinen bu durum çoğunlukla psikolog ve cinsel terapistlerden destek almayı gerektirebilir.

Özellikle daha önce tecrübesi olmayan kadın ve erkeklerde görülen bu korkuyu yenmek için unutmamanız gereken en önemli konulardan biri cinselliğin her iki tarafın da haz alması ve mutlu olması için gerçekleşen bir eylem olduğudur.

Bu eylemi farklı bir nedene bağlamadan, zihninizde soruna dönüştürmeden rahatça yaşamanız gerekir. Aksi halde ilişki size zevk vermenin dışında korku ve uzak durmak isteyeceğiniz bir hal alacaktır.

Bunun yanında çiftlerin etraftan duyduğu aşırı kanama ya da aşırı acı gibi yanlış veya olumsuzluklar sebebiyle o geceyi korkuyla beklemesi, vajinismus korkusu, taciz veya tecavüz gibi kişiyi derinden sarsan travmalar ile takıntılar da bu korkuyu doğurur.

İlk gece korkusunu nasıl yenebiliriz?

Öncelikle eşinizle açık konuşmalı ve ön sevişmeyi olabildiğince uzun tutmalısınız. Böylelikle vajina kayganlaşarak ilişkinin daha kolay olmasını sağlayacağı için ağrısız bir ilişki gerçekleşecek ve erkeğin de sertleşmesini sağlayacaktır. Ayrıca ilk gece cinsel ilişkiye girilmek zorunludur diye bir kural yok. Düğün yorgunluğu ve stres keyfinizi kaçırdıysa zorlamamalısınız. Bu durumda ters tepmemesi için yapılacak en güzel şey eşinize sarılıp uyumayı da tercih etmenizdir.

Şunları unutmayın

- İlk gece, performans zamanı değildir. Özellikle erkekleri ilk gece ile ilgili olarak strese sokan bu durumu yaşamamak için kendinize ve eşinize biraz zaman verin.

- Başkalarının konuşmalarına hiçbir zaman kulak asmayın. Herkesin tecrübesi kendine hastır. Bunlar çoğunlukla abartılı durumlardır.

- Kızlık zarı esnek bir yapıdadır. Bu nedenle kızlık zarının ilk gece yırtılmaması durumu gerçekleşebilir. Bu nedenle eğer ilk gece kızlık zarınızda yırtılma dolayısıyla da kanama meydana gelmediyse paniğe kapılmayın.

- Gerdek gecesinde ilişkiye girmeden önce doğum kontrol yöntemleri de titizlikle araştırılmalı ve prezervatif kullanılmak istenmiyorsa doğru yöntem seçilmelidir.

- Ve en önemlisi, bu konularda sorun yaşarsanız uzmanlardan yardım almaktan çekinmeyin. Cinsel terapist ve psikologlar sizin en büyük yardımcılarınız olacaktır.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı

Op. Dr. Burcu Çetinkaya

www.burcucetinkaya.com.tr

Facebook: @op.dr.burcucetinkaya

Instagram: @op.dr.burcucetinkaya

YouTube-Yrd. Doç. Dr. Burcu Çarmık Çetinkaya