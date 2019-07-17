“Burcu Hakyemez Dal’dan, nam-ı diğer “Boovolley” den, 2019 yazının adı 'BooBagİstanbul'“

Ana materyal olarak çuvalı tercih eden BooBag çantalar çevreye duyarlı üretim ve kullanım anlayışını, yaratıcı tasarımlarla buluşturuyor.

Tropik bölgelerde yetişen ortalama 4 metre yüksekliğindeki lif bitkisi olan ve ana vatanı Doğu Hindistan olan kanaviçe, BooBag çantaların ham maddesini oluşturuyor.

Kullanılmış orijinal geri dönüşümlü kahve çuvalları, doğal ve renkli kumaşlar ve deri aksesuarlarla el yapımı üretiliyor.

2019 Yaz/Sonbahar sezonunda hem tatilde hem de şehirde kullanıma uygun rahat, alışılmışın dışında ve stil sahibi benzersiz BooBag modellerinden sadece birer adet üretildi !

BU YAZ HERKES BOOBAG’Lİ OLACAK!

Bakalım Kış sezonunun BooBag'leri nasıl olacak? BooBag’i izlemeye devam edin...

Burcu Hakyemez Dal Hakkında

Burcu Hakyemez Dal, nam-ı diğer @boovolley eş, kız annesi, sporcu bir aileden gelen eski milli voleybolcu, yapımcı, sunucu, yorumcu, muhabir, spor yazarı, personal trainer ve tasarımcı…

Burcu’nun en önemli özelliği rahatlığı ve bu rahatlık onun her zaman doğal olmasını sağlıyor. Burcu her gün yeni bir şey öğreniyor ve kendini geliştirmeye, işlerini çeşitlendirmeye, kişiliğinin çok yönlülüğünü & yaratıcılığını hep yeni bir hikaye ile ortaya koymaya devam ediyor…

İşte bu muhteşem BooBag hikayesine de bu şekilde hayat verdi Burcu...

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