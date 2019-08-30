Modada yeni bir dil mi doğuyor? Baş harf taşıyan kolyeler uzun yıllardır hayatımızda, peki isim ya da soyismi taşıyan kolyeler taşıma hazır mıyız?

Sloganlar ve markalar Balenciaga gibi büyük markalarla tarzımızın bir parçası haline hızla gelirken harfler moda dünyasına çok daha hızlı ve kalıcı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Hailey Baldwin’in Justin Bieber ile evlendikten sonra ‘Bieber’yazılı taşlı kolyesini boynunda sık sık görmemizle beraber modada yeni bir dilin oluştuğunun sinyallerini yavaş yavaş hissetmeye başladık. Peki bu kolyeler yeni bir bağlılık simgesi mi yoksa popüler kültürde yeni bir dil mi?



Harflerle Hayatımıza Giren Bağlılık

Sevgimizi göstermenin binlerce yolu var. Günümüz dijitalleşen dünyasında sosyal medya hesaplarına eklenen hızlı soyisimler, Instagram biosunda yer alan harfler ve kalpler yerini çok daha görünür bir hale bırakma ihtiyacı duyarken moda hızla imdadına yetişti. Sevginizi göstermek artık çok daha havalı. Kendi soyismini boynunda harflerle taşıyan kişiler artık sevdiklerinin baş harfini ya da direk soyismini boynunda taşıyor. Bieber yazılı Hailey Baldwin kolyesine Emily Ratajkowski’den çok daha iddialı bir yanıt geldi. Geçtğimiz sene evlendiği eşi Sebastian Bear-McClard’ın baş harfini taşıyan kolyenin yanı sıra eşiyle birlikte olan fotoğrafının yer aldığı madalyon kolyeyi de boynundan ayırmıyor artık.

Popüler Kültürde Yeni Bir İkonik Simge

Sosyal medyayı ele geçiren popüler isimlerin tek tek kullanmaya başlaması ile birlikte bu yeni dil hayatımıza çok hızlı bir giriş yapacağa benziyor. Elbette bunun için birisine bağlılık göstermeden hafif bir megalomanlık yaparak kendi isminizi taşıyan kolyeler ile yalnız ve gururlu birisine de dönüş meniz mümkün.



İsminizi vereceğiz yeni bir kozmetik markası ya da Hadid’lere özgü soyisminizi markalaştırabileceğiniz kıyafetler ile ise bu megalomanlığı bir tık daha görünür hale getirerek slogan ya da marka haline dönüştürüp ticari zekanızı ön plana çıkarabilirsiniz.



Popüler kültür dili ya da yeni bir bağlılık simgesi, nasıl değerlendirirsek değerlendirelim modada oluşan bu yeni dil uzun yıllar etkisi artırarak sürdüreceğe benziyor.

