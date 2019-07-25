Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEstetikBurun estetiği sonrası havuza girmeyin!
25.07.2019 - 11:04

Burun estetiği sonrası havuza girmeyin!

Burun estetiği Türkiye'de en çok yapılan estetik ameliyatların başında gelirken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Yılmaz yaz aylarında burun estetiği yaptıranların havuza girmemeleri gerektiğini söyledi.

Burun estetiği sonrası havuza girmeyin!

‘Estetik ameliyatlarda burun foksiyonları göz ardı ediliyor' 

Burun estetiği yaptırmak isteyen hastaların burnun görünüşü kadar fonksiyonlarına da önem vermesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Burun estetiği için gelen hastalarda öncelikle estetik algı konusunda kendilerine bilgi veriyoruz. Nasıl bir buruna sahip olmaları gerektiğini ve nasıl bir burnun yüzlerinde doğal duracağı, simülasyonlar ile gösteriliyor. İkinci önemli nokta ise burnun fonksiyonu. Burun estetiği yaparken eğer hastanın fonksiyonel bir sorunu yoksa bunu koruyoruz. Fonksiyonel bir problemi de varsa bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ki hasta ameliyat sonrası böyle bir problem ile karşılaşmasın. Burun fonksiyonları kişilerin hayat kalitesi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip. Özellikle solunum fonksiyonu çok önemli. Bir hafta grip ya da nezle olduğunuz zamanlarda hayat kalitenizi ne kadar çok etkilediğini düşünebilirsiniz."

'2 ay boyunca havuza girilmemeli'

Havuz suyunun yeni ameliyat olmuş hastalarda enfeksiyona da neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Burun estetiği yaparken hastalarımızın öncelikli olarak 2 ay burunlarını darbelerden korumalarını tavsiye ediyoruz. 2 ay gözlük kullanmamalarını ve havuz, sauna ve solaryuma girmemelerini öneriyoruz. Güneşe çıkarken özellikle bu mevsimde yüksek korumalı güneş kremleri ve şapka kullanmalarını öneriyoruz. Havuz konusunda özellikle uyarmamızın nedeni ise havuz içinde bulunan kimyasallar. Havuz suyundaki kimyasal maddeler cildi bozuyor ve enfeksiyon riski yaratıyor. Bandajları aldıktan 10 gün sonra denize rahatlıkla girebilirler. Denize girmek konusunda herhangi bir sakınca görmüyoruz."

'Havuz suyundaki kimyasallar ve güneş cilt lekesine yol açıyor'

Havuz suyu ve güneşin zararları hakkında detay veren Prof. Dr. Yılmaz, “Estetik burun ameliyatlarından sonra ciltte bir hassaslık oluşuyor ve bu kimyasal maddeler ile güneş ışınları cilt üzerinde çok etkili. Ciltte bir takım lekelenmelere yol açıyor. Güneş ışınları daha çok o bölgenin koyulaşmasına ve yoğunlaşmasına yol açtığı için bu önlemleri alıyoruz hastalarımızda” dedi.

Burun estetiği yaptıranlara teknikler konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Yılmaz, “Teknik olarak burun estetiğinde iki teknik var. Açık ve kapalı teknik. Bir de son dönemlerde koruyucu rinoplasti dediğimiz iki tekniğin beraberinde kullanıldığı karma bir teknik var. Bunun dışında burun estetiğinde başka bir teknik söz konusu değil” dedi.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Trend Alarmı: Leopar

Trend Alarmı: Leopar
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Duygu Bay
Duygu BayKirpik Lifting Nedir, Ne Değildir?
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanPrematüre Retinopatisi (ROP)
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Ne Zaman Tedavi Edilmeli?
Emre Kara
Emre KaraBeşi Bir Yerde Ebru Gündeş
Betül Yergök
Betül YergökAlaçatı'dan Hayata Notlar
Merve Kantarcı Çulha
Merve Kantarcı ÇulhaEşiniz Çok mu Para Harcıyor?
Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen
Doç. Dr. Ozan Seymen SezenLohusalıkta Estetik
Melis Sonkaya
Melis SonkayaUyku Meditasyonu
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKDuygularım Ters Yüz
Bükre İkizer
Bükre İkizerKadınları Kaçıran Kıyafetler!
En Çok İzlenen Videolar
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?
Depresyon belirtileriDepresyon belirtileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu 6 bitkiyi evinizden uzak tutun!

Bu 6 bitkiyi evinizden uzak tutun!

Beyin dostu beslenme için bu önerilere kulak verin!

Beyin dostu beslenme için bu önerilere kulak verin!

Evliliklerde aile müdahalesine dikkat!

Evliliklerde aile müdahalesine dikkat!

Emziren annelere 5 önemli yaz önerisi

Emziren annelere 5 önemli yaz önerisi

Sıradaki Haber