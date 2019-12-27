Burun küçültme estetiği nasıl yapılıyor?

Burnun şeklini değiştirme estetik cerrahinin en fazla talep edilen prosedürlerdir. Rinoplasti ile burnun boyutu azaltılabilir veya artırabilir. Burun ucu, köprü ve ayrıca burun delikleri şekli burun ile üst dudağın arasındaki açı vs. değiştirilebilir. Bazen nefes darlığı sorunları da aynı anda düzeltilebilir.

Burun yüzün en merkez özelliğidir, çoğu insan çok büyük, çok küçük veya hoşlanmadığı başka bir özelliğe sahip olan burun şekillerinden mutsuzdur. Burnun karakteristik özellikleri ebeveynlerden miras kalır ve ergenlik çağında gelişir. Burun yüzün görünümünü etkileyen en önemli organdır. Burun büyümeyi tamamlaması 16 yaşına kadar devam eder. Bu nedenle, bu yaştan önce burun estetiği yaptırmak doğru bir karar değildir. Burun gelişimini tamamladıktan sonra estetik ameliyat ile burnunuzun şeklini değiştirebilirsiniz.

Küçültme risnoplastisi ile ne yapılabilir?

Küçültme rinoplastisi adı verilen bu işlemle burnun boyutu azaltılır. Kapalı teknik kullanıldığı için burun derisinde iz kalmaz. Kapalı teknikte burnun üst kısmındaki kemiğe, kıkırdak dokuya burun deliklerinin içinden açılan kesiler ile ulaşılır. Burnun çerçevesini bir evin çatısı gibi düşünün. Burnu düzleştirmek ve köprüsünü yüze yakınlaştırmak için "sırtı" kesilir. Ardından, burun köprüsü veya sırtı yeniden şekillendirilir. Burun derisinin elastikiyeti sağlanarak burunda küçültme işlemi tamamlanır.

Küçültme rinoplastisi ile burnun genişliğini etkili bir şekilde daraltır. Eğer burun delikleri çok geniş görünüyorsa her iki burun deliğinde, ince yara izleri bırakacak küçük kesiler açılarak da burun daraltması yapılabilir. Ayrıca burnu kısaltmak ve burun ucunu şekillendiren kıkırdak miktarını azaltmak suretiyle burun ucunu küçültmek de mümkündür. Burnunuzdan nefes almakta güçlük çekiyorsanız, burnunuzun yarısını diğerinden ayıran kemik plakasını ayarlayarak aynı anda bunu düzeltmek de mümkün olabilir. Buna septoplasti denir. Bazen yüzün bir özelliği olan burun büyüklüğü, çene ve yanak kemikleri gibi diğer yüz özelliklerinin oranlarından da etkilenebilir ve yüzün görünümünü "normalize" etmek için bunların değiştirilmesi önerilebilir. Bu düzeltmeler istenirse hem rinoplasti ile aynı anda hem de ayrı bir işlem olarak tek başına ele alınabilir.

Küçültme estetiğinin sonuçları nelerdir?

Özellikle gözlerin etrafında, tamamen iyileşmesi bir ya da hafta kadar sürebilen bazı morarma ve şişlikler oluşabilir. Burnunuzun şeklini korumak için ameliyattan sonra burnunuza sağlam bir atel yerleştirilir. Bu sürenin sonunda başkalarına normal görünmeniz, sağlayacak oranda şişlik ve morluk geçmiş olur. Ve ameliyat olduğunu anlaşılmaz hale gelir. Günümüzde burun estetikleri minimal düzeylerde tutulduğu için yüzünüzde çok büyük bir fark oluşmayacaktır. Çevrenizdekilerin fark etmesinin önlemek istiyorsanız, aynı anda saç stilinizi de değiştirebilir ve farklılığın saç şeklinizdeki değişiklikten kaynaklandığını düşündürebilirsiniz.

3D tasarım ve 3D mask teknikleri fayda sağlıyor

Zihninizdeki görüntü ile estetik sonarı görüntünüzün oturması için zamana ihtiyacınız var. Yeni görünüme alışmak için isterseniz ameliyattan önce size sunulan 3D simülasyon cihazı görüntülerinden ve 3D mask tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Nasıl bir burun şekline sahip olacağınızı bilmek ve ameliyattan sonraki yeni görünümünüze kendinizi hazırlamak çok önemlidir. Tasarlanan burun şeklinin tam olarak oturması için üç ay ya da daha fazla bir sürenin gerekli olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenle ameliyattan hemen sonra küçük şekil problemleri olursa endişelenmeyin. Bunun için sadece zamana ihtiyacınız var. Ayrıca burnunuzda, özellikle de burun ucunda, birkaç ay boyunca hissizlik ve sertlik oluşması da normal bir süreçtir.

Op. Dr. Güncel Öztürk