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25.07.2019 - 17:31

Burun şekli yüz güzelliğini etkiler mi?

Ülkemizde ve dünyada burun estetik ameliyatları estetik ameliyatlar içerisinde en sık yapılan ameliyattır. Bunun nedeni burun şeklinin, yüz güzelliği üzerindeki tartışılamaz etkisidir Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Diren Çelik Konu Hakkında Bilgiler Verdi.

Burun şekli yüz güzelliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmuş her hastaya yapılması mümkün olan bu ameliyat için ciddi kronik hastalık tanısı olmaması yeterlidir. Nefes almakta zorluk çeken hastalar için ise aynı ameliyat ile hem solunum yolunu rahatlatmak hem de güzel bir burun şekline kavuşmak mümkün olmaktadır. Daha önce ameliyat olmuş hastalarda ise, arzu edilen görüntüye kavuşmak için revizyon ameliyatları yapılabilir.

Burun estetiği alternatif yöntemler

Burun şeklini düzeltmek için izlenecek tek yol ameliyattır. 5 dakikada burun ameliyatı, iple burun kaldırma, dolgu ile burun kaldırma gibi işlemler, reklam amaçlı olup, hastaların hayal kırıklığı uğramasına yol açmaktadır. Önemli olan ömür boyu güzelliğini ve fonksiyonunu koruyacak bir burun ise, bu tür ciddiyeti tartışılır işlemlerden uzak durulması önerilir.

Burun estetiği ameliyat öncesi

Burun ameliyatlarında ameliyat sonrasında arzu edilen görüntü hasta eşliğinde ve hastanın kendi fotoğrafı üzerinde planlanabilmektedir. Bu şekilde hastanın nasıl bir burnu olursa daha mutlu olacağını da somut olarak görme ve değerlendirme fırsatı bulmuş oluruz.

Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır.

Burun ameliyat tekniği

Burun ameliyatları açık veya kapalı yöntemlerle yapılabilir. Kapalı ameliyatta sadece burun içerisinde dikişler olacaktır. Açık ameliyatta ise burun ucunda küçük bir alanda ciltte dikişler olacaktır. Bu dikişlerin iz bırakması beklenmez. Genel olarak kıkırdak ve kemik şekillendirmeleri ile burun istenilen şekile sokulur.Burada önemli olan diğer unsurlar ise hastanın aynı zamanda rahat nefes almasını ve burun şeklinin kalıcılığını sağlamaktır. Ameliyat sonrasında morluk ve aşırı şişlik gibi durumlar artık nadiren görülmektedir. Bunun nedeni kısalmış operasyon süreleri ve kullanılan aletlerin ve tekniklerin gelişmesidir. 2 saatten uzun sürecek bir operasyonda aşırı şişlik ve morluk ihtimali yükselecektir.

Burun estetiği ameliyat sonrası

Ameliyatın sonunda burun sırtına termoplastik (ısıyla şekillenen) atel ve burun deliklerine silikondan imal edilmiş kanallı splintler yerleştirilir. 1 hafta sonunda bunların tamamı çıkarılmış olur. 7. günde burun ucunda ve burun kökünde şişlikler olması normaldir. Bu şişlikler 2. haftanın sonunda rahatsız etmeyecek duruma gelir. Sonraki dönemde ise burun ucunda bulunan şişlik aylar içerisinde şekil alır. 2 hafta ile 6 ay arası dönemde yapılması gereken küçük masajlar hastalarımıza gösterilir ve ayna karşısında yapması önerilir.

Sonuç olarak, sanıldığı kadar zor olmayan bir sürecin sonunda arzu edilen sonuca ulaşılmış olur.

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