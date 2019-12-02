Bütünsel Sağlık ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik: “Genleriniz Kaderiniz Değildir”

Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?

IMKB’de çalıştığım yıllarda stres kaynaklı rahatsızlıklarım başlayınca ilaç kullanmadan kendimi nasıl şifalandırabilirim diye Koruyucu Tıp yöntemlerini araştırırken, Dr. Chopra’nın önerilerini uygulamaya başladım ve çok kısa bir zamanda zihnim ve bedenim entellektüel aklımın anlam veremediği bir hızda iyileşmeye başlayınca, meslek değiştirmeye karar vererek, bu konuda uzmanlaşmak için Amerika’ya gittim.

Chopra Center’da önce Meditasyon Uzmanlığı, ardından da Ayurveda’nın Koruyucu Tıp tarafında eğitim aldım. Bu eğitim sonrası daha iyi ve mutlu olmak isteyen ve kendini geliştirmeye açık herkes için “Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi”ni kurdum. Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi olarak sloganımız “İyi Ol, Mutlu Ol!”

Bu çerçevede Bütünsel Sağlık, Sağlıklı ve Mutlu Yaş Alma (WellAging) ve İş&Yaşam Dengesi konularında bireysel ve kurumsal danışmanlık ve eğitimler yürütüyorum. Ayrıca Şahsa Özel Ayurvedik Yaşam Danışmanlığı da hizmeti de veriyorum.

“Nefeste Saklı Hayat”, “Ebru Şinik’ten Bütünsel Detoks Önerileri” ve “Genleriniz Kaderiniz Değildir” isimli 3 kitabım ve “Gündelik Yaşam için Kadim Nefes Teknikleri” isimli 1 ad. eğitim DVD’im bulunmakta.

Yükselen Çağ isimli bir iyi yaş alma merkeziniz var. Burada ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

2012 yılında kurduğum Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi çatısı altında Kurumlarda Wellbeing ve İş&Yaşam Dengesi Eğitimleri haricinde, her seviyeye açık Kadim Nefes Teknikleri, bilimsel bir zihni dinlendirme tekniği olan Meditasyon teknolojisinin beyinde nöro-plastisite yapan uygulamaları, Ayurvedik Yoga Terapi, Ayurvedik Zayıflama ve Detoks Eğitim serileri gibi kişilerin bu yaşamlarındaki en iyi versiyonlarını yaratmaları için gerekli olan tüm bilgileri bilimsel bazlı ciddi bir müfredat programı eşliğinde paylaşıyoruz. Ayrıca online eğitimlerimiz de mevcut.

Kaliteli bir yaşam için günlük rutinleriniz neler?

Kesinlikle en başta sirkadiyen ritimlere göre kaliteli bir uyku ve stres yönetimi egzersizleri diyebilirim. Bunu takiben sağlıklı br sindirim sisteminin oluşturulması , hareket ve temiz beslenme ilkeleri geliyor. Genleriniz Kaderiniz Değildir kitabımda yaklaşık 30 farklı günlük rutine yer verdim. Bunların içinden faydaları ile ilgilendiğiniz bir kaç tanesini seçerek daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaş almaya kolaylıkla, konfor alanınızın dışına çıkmadan adım atabilirsiniz.

“Genleriniz Kaderiniz Değildir” kitabınızda okurlara neler sundunuz?

Genleriniz Kaderiniz Değildir sağlıklı ve mutlu yaş alma adımlarının yer aldığı, her yaşda ve yaşamınızın her alanında uygulabileceğiniz bilgilerle dolu bir kılavuz kitaptır. Yaşamınız boyunca başvurabileceğiniz pratik bilgiler ve genel wellbeing ölçümlemenizi basitlikle yapabileceğiniz testlerin de yer aldığı kitabımın bu nedenle okuyuculara son derece cazip geldiğine inanıyorum.

Kitapta yer alan testler okurun kendi bütünsel sağlığı hakkında genel bir değerlendirme yapabilmesini sağlarken, sonrasındaki bilgi ve önerileri yaşamına adapte edebilmek için gerekli verileri elde ediyor.

Kitap için 4 farklı test hazırladım. Bunlar; Wellbeing, Telomer Sağlığı, Ayurvedik Beden Tipi ile Duygusal Yük Oranı Belirleme testleri. Bu testlere Wellagingturkiye.com isimli web sitemden de ulaşabilirsiniz.

Kitapta çok ciddi uygulamalar da yer alıyor, mesela; Diyafram Nefesi, Zayıflama Nefesi ve Stres Yönetimi nefes egzersizleri, Mantra Meditasyonu ve, İlişkileri Besleyici Meditasyon, kendi kendine uygulanabilen Self-Abhyanga masaj tekniği ve özellikle selülit tahliyesi ve zayıflamak için kullanılan Garshana Masaj tekniği, evde uygulanabilecek Güneşe Selam Yoga Serisi, ofiste uygulanabilecek Sandalye Yogası serisi, Duygusal Detoks Çalışmaları ve bununla ilgili Kalp Açıcı 7 Yoga Pozu bulunuyor; ayrıca Kutsal Su adı altında da 5 farklı içecek tarifi verdim.

Kitabın 2. Bölümünde yer alan ve tüm dönüşüm sürecin kapsayan 5 Adımı ise şu şekilde kurguladım;

1. Adım: “En İyi Versiyon İçin En İyi Başlangıç”

2. Adım: “Beden Tipini Keşfederek Kontrolü Ele Al!”

3. Adım: Kendine Doğru Giderken: “Beslen, Hareket Et, Dur ve Çok Sev”

4. Adım: “Yaşamla Fiziksel Temasın: Bedenini Fark Et, O Evin ve Ona İyi Bak”

5. Adım: “Yaşamı Kucaklamak İçin Son Adım: Kendinle Kucaklaş”

Son zamanlarda kişisel gelişim kitaplarında artış gözleniyor. Sizin farkınız nedir?

Ben kendimi Kişisel Gelişim Uzmanından ziyade, Koruyucu Tıp Uzmanı olarak tanımlıyorum. Zira tüm eğitimlerimde ve kitaplarımda daha sağlıklı ve mutlu olmak üzere Bütünsel Sağlığı ele alarak paylaşımlarda bulunuyorum. Bu sebeple özellikle son kitabımın bu alandaki türkçe literatüre ciddi bir kaynak oluşturduğu konuşuluyor, ben de zaten bu hedefle kaleme almıştım.

Yakın zamanda yeni çalışmalarınız olacak mı?

Bu mucizevi dönüşüm sağlayan bilgileri daha çok kişiyle paylaşabilmek üzere yeni kitaplar dahil farklı platformlarda yer almak üzere çalışıyorum.